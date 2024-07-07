聽新聞
test
0:00 / 0:00

福懋科技廠鷹架大崩落 2死3傷

聯合報／ 記者陳雅玲魯永明／雲林報導

雲林縣福懋科技新建廠房發生鷹架大量掉落事故，造成二死三傷意外。記者陳雅玲／攝影
雲林縣福懋科技新建廠房發生鷹架大量掉落事故，造成二死三傷意外。記者陳雅玲／攝影
雲林斗六市福懋科技公司第五廠外的鷹架昨天下突然被狂風吹落，造二死三傷重大工安意外，福懋科技總經理張憲正說，當時瞬間出現大風，五名員工經過時被倒塌的鷹架壓到，橫生意外，對員工死傷深感遺憾。雲林縣府表示，工程已勒令停工。

斗六市昨午出現強風大雨，福懋科技新建廠房疑不堪風雨吹襲，下午四點十二分突然發出「碰」一聲巨響，大量鷹架板塊如瀑布般傾瀉，當時位於一旁的福懋科技、福懋興業公司正值上下班交班時間，有員工路過被鷹架板塊壓住，廠方人員說，昨天沒有施工，死傷者都是進公司上班的職員，意外原因待釐清。

死者為四十歲張男、四十五歲柯女，皆為福懋科技員工。另外張姓、趙姓、左姓員工受傷送醫，其中張女為福懋興業員工，其餘二人為福懋科技員工。死者柯女先生也在福懋上班，他昨天休假，下午突然接到公司電話詢問太太是否已回到家，才知悉妻子發生意外，直呼事發太突然。

目擊民眾表示，當時斗六狂風暴雨，比颱風還誇張，突然聽到碰一聲，以為是打雷，跑出家門一看，發現大量鷹架掉落，非常可怕。有員工因為遲到，來不及進入廠區，到現場時發現鷹架倒塌，無法進去，也有員工晚下班，躲過一劫。

現場搜救總指揮官蕭清文說，工程外圍鷹架搭設高度約四十公尺、長八十公尺，掉落的鷹架板塊近千塊，受困十五人已獲救，另疏散十名員工。

福懋科技做記憶體封裝，一九九○年由台塑關係企業的福懋興業公司投資創立，共有五個廠，是經營績效卓越的上市櫃公司，新建廠房為五期擴廠工程。張憲正表示，施工廠房為福懋科技第五期擴廠工程，去年十一月動工，預計年底完工。

雲林縣府勞青處長張世忠說，勞動部職安署要求勒令停工，今天會檢視有無違規狀況，最高裁罰三十萬元。

工安 斗六 板塊 雲林

延伸閱讀

「碰一聲巨響」福懋科鷹架傾瀉2死3傷 死者尪同為員工接電話才知噩耗

台塑關係企業投資福懋科技2死3傷工安意外 4座廠房生產線未受影響

雲林福懋科技2死3傷重大工安 福懋總經理：施工中第五廠鷹架倒塌

影／雲林福懋科技鷹架倒塌釀2死3傷 「如瀑布傾瀉」崩落瞬間畫面曝光

相關新聞

福懋科技廠鷹架大崩落 2死3傷

雲林縣斗六市福懋科技公司第五廠外的鷹架昨天下突然被狂風吹落，造二死三傷重大工安意外，福懋科技總經理張憲正說，當時瞬間出現...

台中燒肉店失火 醫大生打工遇死劫

台中市西區向上路一間燒肉店昨下午疑電線走火，因店家尚未營業鐵門深鎖，火勢蔓延至後方時，屋內鄭姓、彭姓員工逃生不及，消防破...

直衝人行道！新北駕駛差點撞進全聯大賣場 幸有花台阻擋釀1傷

新北市今晚發生一起車禍意外，廖姓男子今晚開車行經新北市中和區突然整輛車直衝人行道，差點撞進路邊全聯連鎖大賣場，幸被人行道...

影／「逆向、倒退嚕還丟水桶」駕駛快速道釀2傷肇逃 瘋狂行徑全被錄下

彰化縣台76 線快速道日前出現「瘋狂駕駛」，一名男子在台76線彰化員林路段逆向行駛，還下車亂砸桶子，車陣中倒退嚕，波及三...

基隆火車站南站街友口角衝突 35歲男多拳打死60歲街友

蔡姓街友今天凌晨3點多，在基隆火車站南站與謝姓街友發生口角，蔡涉嫌連續出拳徒手毆打謝男，謝男被打到倒地不起，消防局救護車...

疑因案件要入監執行心情不好 蘆洲男4樓墜落傷重送醫

新北市蘆洲區李姓男子因案近日須入監服刑，李男知悉後鬱鬱寡歡，今天晚上獨自坐在住處公寓4樓頂女兒牆上，附近住戶驚見報警協處。警、消獲報趕抵李男已墜落至一樓處，檢視李男頭部有傷口，緊急協助送醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。