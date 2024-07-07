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台中燒肉店失火 醫大生打工遇死劫

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中市西區向上路燒肉店火警釀員工1死1傷，2人都是中山醫學大學學生，利用假日打工卻發生意外。記者曾健祐／攝影
台中市西區向上路燒肉店火警釀員工1死1傷，2人都是中山醫學大學學生，利用假日打工卻發生意外。記者曾健祐／攝影
台中市西區向上路一間燒肉店昨下午疑電線走火，因店家尚未營業鐵門深鎖，火勢蔓延至後方時，屋內鄭姓、彭姓員工逃生不及，消防破門入室搶救，兩人已失去呼吸心跳，鄭傷重不治、彭仍在急救中；未料火勢熄滅後，有兩名消防隊員因熱中暑一度癱軟，需要氧氣面罩，幸休息後已無大礙。

昨晚證實鄭傷重身亡，彭急救後已恢復呼吸心跳，但有生命危險，2人都是中山醫學大學學生，利用假日打工卻發生意外。

台中市消防局昨下午四點卅四分獲報，出動十九輛消防車赴燒肉店救火，由於火勢猛烈，延燒隔壁耳鼻喉科診所、廚具店。消防員破門後，分別在一、二樓後方發現鄭姓、彭姓男員工倒臥在地，均失去呼吸心跳緊急送醫。

當時在隔壁診所候診民眾說，下午聽到「劈哩啪啦」聲響，又聞到淡淡燒焦味，因昨天是農曆初一，起初以為外面在燒金紙，後來突然「碰」一聲巨響，才驚覺隔壁燒肉店起火燃燒，診所內十多位患者和醫療人員趕緊逃出。

台中市消防局第三大隊長詹仁傑表示，火勢控制後，有兩名消防員疑似因火場高溫，加上天氣濕熱，造成熱中暑現象，緊急在同仁攙扶下脫去裝備散熱，休息後已恢復穩定。

據了解，經現場人員勘查，起火點介於燒肉店、診所間梁柱上的電箱，由於兩戶天花板裝潢相連，內部線路錯綜複雜，可能導致悶燒時第一時間未發現。

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