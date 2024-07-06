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直衝人行道！新北駕駛差點撞進全聯大賣場 幸有花台阻擋釀1傷
新北市今晚發生一起車禍意外，廖姓男子今晚開車行經新北市中和區突然整輛車直衝人行道，差點撞進路邊全聯連鎖大賣場，幸被人行道花台阻擋，據了解，廖男疑身體突不適自撞釀禍，廖身體多處擦挫傷，也未波及無辜民眾，確實發生原因現由警方調查釐清中。
新北市消防局今天晚上8時54分獲報，中和區中正路往北二高中和交流道方向，在一間連鎖大賣場前發生車禍意外，疑似有人受困，消防救護人車趕抵時，鄉覑一輛黑色汽車衝上人行道撞上花台，駕駛廖姓男子（43歲）受困車內，意識還清醒，身上有多處擦挫傷，經消防人員救出抬上擔架後，送往雙和醫院急救。
據了解，在台北市內湖區上班的廖姓男子，今晚下班欲開車返回南投老家，打算從中和交流道上北二高南下，途中行經新北市中和區中正路上一間連鎖大賣場，疑似血糖過低，突然身體不適，整輛車直衝人行道差點撞進大賣場，幸人行道上有花台阻擋，所幸未波及其他民眾。廖男酒測值為零，確實發生原因現由警方調查釐清中。
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