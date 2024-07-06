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直衝人行道！新北駕駛差點撞進全聯大賣場 幸有花台阻擋釀1傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市今晚發生一起車禍意外，廖姓男子今晚開車行經新北市中和區突然整輛車直衝人行道，差點撞進路邊全聯連鎖大賣場，幸被人行道花台阻擋，據了解，廖男疑身體突不適自撞釀禍，廖身體多處擦挫傷，也未波及無辜民眾，確實發生原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天晚上8時54分獲報，中和區中正路往北二高中和交流道方向，在一間連鎖大賣場前發生車禍意外，疑似有人受困，消防救護人車趕抵時，鄉覑一輛黑色汽車衝上人行道撞上花台，駕駛廖姓男子（43歲）受困車內，意識還清醒，身上有多處擦挫傷，經消防人員救出抬上擔架後，送往雙和醫院急救。

據了解，在台北市內湖區上班的廖姓男子，今晚下班欲開車返回南投老家，打算從中和交流道上北二高南下，途中行經新北市中和區中正路上一間連鎖大賣場，疑似血糖過低，突然身體不適，整輛車直衝人行道差點撞進大賣場，幸人行道上有花台阻擋，所幸未波及其他民眾。廖男酒測值為零，確實發生原因現由警方調查釐清中。

廖姓男子今晚開車行經新北市中和區中正路突然直衝人行道差點撞進大賣場，幸有花台阻擋，廖男疑身體突不適自撞釀禍，確實發生原因現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝
廖姓男子今晚開車行經新北市中和區中正路突然直衝人行道差點撞進大賣場，幸有花台阻擋，廖男疑身體突不適自撞釀禍，確實發生原因現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝
廖姓男子今晚開車行經新北市中和區中正路突然直衝人行道差點撞進大賣場，幸有花台阻擋，廖男疑身體突不適自撞釀禍，確實發生原因現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝
廖姓男子今晚開車行經新北市中和區中正路突然直衝人行道差點撞進大賣場，幸有花台阻擋，廖男疑身體突不適自撞釀禍，確實發生原因現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝
廖姓男子今晚開車行經新北市中和區中正路突然直衝人行道差點撞進大賣場，幸有花台阻擋，廖男疑身體突不適自撞釀禍，確實發生原因現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝
廖姓男子今晚開車行經新北市中和區中正路突然直衝人行道差點撞進大賣場，幸有花台阻擋，廖男疑身體突不適自撞釀禍，確實發生原因現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝
廖姓男子今晚開車行經新北市中和區中正路突然直衝人行道差點撞進大賣場，幸有花台阻擋，廖男疑身體突不適自撞釀禍，確實發生原因現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝
廖姓男子今晚開車行經新北市中和區中正路突然直衝人行道差點撞進大賣場，幸有花台阻擋，廖男疑身體突不適自撞釀禍，確實發生原因現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝
廖姓男子今晚開車行經新北市中和區中正路突然直衝人行道差點撞進大賣場，幸有花台阻擋，廖男疑身體突不適自撞釀禍，確實發生原因現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝
廖姓男子今晚開車行經新北市中和區中正路突然直衝人行道差點撞進大賣場，幸有花台阻擋，廖男疑身體突不適自撞釀禍，確實發生原因現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝

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