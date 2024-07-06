影／「逆向、倒退嚕還丟水桶」駕駛快速道釀2傷肇逃 瘋狂行徑全被錄下

彰化縣台76 線快速道日前出現「瘋狂駕駛」，一名男子在台76線彰化員林路段逆向行駛，還下車亂砸桶子，車陣中倒退嚕，波及三車，造成二人輕傷，肇事後逃逸，警方依公共危險罪偵辦中。

警方調查發現，這名46歲呂姓男子6月22日下午在台76線員林匝道路段逆向行駛，造成小客車郭姓駕駛為閃避時撞到傅姓駕駛的小客車，再撞擊外側護欄，造成傅男及其車上乘客巫女輕傷。

呂男肇事後將小客車停在外側車道，再從後車廂取出塑膠桶，朝內側車道亂丟，而砸到行經的小客車劉姓駕駛，呂男隨後橫衝直撞往前開，碰到車陣，又逆向行駛，再倒退嚕的瘋狂行徑，嚇壞行經駕駛，被水桶砸到的劉男還將影片PO到爆料公社，說已經二周了，還找不到這名肇事駕駛。

國道三隊表示，警方已依公共危險及毀損罪偵辦中，但呂男還未到案說明。