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基隆火車站南站街友口角衝突 35歲男多拳打死60歲街友

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

蔡姓街友今天凌晨3點多，在基隆火車站南站與謝姓街友發生口角，蔡涉嫌連續出拳徒手毆打謝男，謝男被打到倒地不起，消防局救護車獲報將謝男送醫，到下午1點多傷重不治。警方循線逮捕蔡男，他供稱因不滿被謝嗆聲才打他，警方已報請檢方相驗，依殺人罪嫌送辦。

鐵路警察局七堵派出所調查，今天凌晨1點多，蔡姓街友（35歲）在台鐵基隆火車站南站廣場與謝姓街友（60歲）發生口角衝突，後來發生扭打，從監視器畫面可看到，蔡男連續出拳毆打謝男，後來謝倒地不起，民眾向消防局119報案。

警方今晚循線逮捕蔡男到案，他坦承今天凌晨在基隆火車站有和謝男發生口角衝突，因不滿謝男一直嗆他，辱罵他，才會動手打他，只知打了多拳，後來他倒下去，自己就離開現場。

警方調查，蔡、謝兩人年紀相差20多歲，平時都一起在火車站的街友，時有衝突，警方已報請檢方相驗，但要進一步解剖，釐清謝男本身有無疾病，還是單純被蔡男毆打致死。

基隆火車站南站街友口角衝突，35歲男多拳打死60歲街友。記者游明煌／翻攝
基隆火車站南站街友口角衝突，35歲男多拳打死60歲街友。記者游明煌／翻攝

基隆 火車站 街友

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