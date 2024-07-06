疑因案件要入監執行心情不好 蘆洲男4樓墜落傷重送醫

新北市蘆洲區李姓男子因案近日須入監服刑，李男知悉後鬱鬱寡歡，今天晚上獨自坐在住處公寓4樓頂女兒牆上，附近住戶驚見報警協處。警、消獲報趕抵李男以墜落至一樓處，檢視李男頭部有傷口，緊急協助送醫，目前昏迷指數四留院觀察治療。

據了解，李姓男子（37歲）因案被判處兩年徒刑，近來李接獲通知要入監服刑，李男心緒陷入谷底鬱鬱寡歡。今天晚上6時許，有民眾發現，李男獨自坐在新北市蘆洲區民族路某棟公寓4樓頂女兒牆，趕緊打電話通知警、消到場協處。

警、消獲報派員趕抵，李男已墜落一樓處，檢視李男頭部出血、意識模糊，緊急協助送醫院急救，所幸暫無生命危險，李男昏迷指數四、插管留院治療。警方現場勘驗排除有他殺可能，後續由家屬處理。

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