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火噬台中燒肉店1死1命危…2員工皆為中山醫大生 假日打工卻遇惡火

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱／台中即時報導

台中市西區向上路1間燒肉店今下午疑電線走火，店家當時尚未營業鐵門深鎖，火勢蔓延至後方鄭姓、彭姓員工逃生不及，消防破門入室搶救時，發現2人已經失去呼吸心跳緊急送醫，鄭傷重身亡、彭急救恢復呼吸心跳，2人都是中山醫學大學學生，利用假日打工卻發生意外。

中山醫學大學表示，2人都是該校學生，1人死亡、1人送加護病房，校方已到醫院探視，並協助處理、慰問。

台中市消防局今下午4點34分獲報，西區向上路一段的燒肉店起火，出動19輛消防車、救護車，58名消防員58名，由於火勢一度猛烈，延燒隔壁耳鼻喉科、廚具店。

消防破門後分別在1、2樓後方陸續發現鄭姓、彭姓男員工倒臥在地，均失去呼吸心跳緊急送醫，鄭搶救後不治。

彭送林新醫院恢復呼吸心跳，林新醫院說明，男子無外傷，經打強針劑後恢復呼吸，但呼吸狀況薄弱，因吸入大量濃煙與廢氣，一度插管困難，在急診值班醫師全力搶救下成功插管，生命徵象穩定，在今晚6時45分送加護病房，有生命危險。

據了解，經現場人員勘查起火點介於燒肉店、診所間樑柱上的電箱，由於2戶天花板裝潢相連，內部線路錯綜複雜，可能才導致悶燒時第一時間未發現。

台中市西區向上路燒肉店火警釀員工1死1傷，2人都是中山醫學大學學生，利用假日打工卻發生意外。記者曾健祐／攝影
台中市西區向上路燒肉店火警釀員工1死1傷，2人都是中山醫學大學學生，利用假日打工卻發生意外。記者曾健祐／攝影

中山醫學大學 台中市 火災 燒肉

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