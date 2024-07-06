「碰一聲巨響」福懋科鷹架傾瀉2死3傷 死者尪同為員工接電話才知噩耗

福懋科技雲林斗六新建廠房今天下午四時十二分發生鷹架掉落事故，因當時為員工上下班時間，有員工當場被掉下的鷹架板塊壓住，造成二死三傷，皆為福懋科技與福懋興業員工，一名女性死者先生同為員工，今天休假，接獲公司查證電話才知太太遇難。目前現場出動大型機具清理現場，確認是否還有無人受困。

雲林斗六市今天下午風強雨驟，福懋科技新建廠房疑不堪風雨吹襲，下午四時十二分左右，突然發出「碰」一聲巨響，大量鷹架板塊如瀑布般傾瀉，當時位於一旁的福懋科技、福懋興業公司正值上下班交班時間，有員工路過被鷹架板塊壓住。

消防人員獲報到場，已有三名受傷員工脫困，另有二名員工被救出時已明顯死亡，現場共二死三傷，死者為四十歲歲張男、四十五歲柯女，皆為福懋科技員工，另有張、趙、左女受傷送成大斗六分院急救，其中張女為福懋興業員工，其餘二人為福懋科技員工。

死者柯女的先生，同樣也在福懋上班，今天休假，只有太太上班，他表示，下午突然接到公司電話詢問，太太是否已回到家，才知道太太傷重不治，太太在公司上班十多年，事發突然，目前只能先看怎麼處理。

目擊民眾表示，當時斗六狂風暴雨，比颱風還誇張，突然聽到碰一聲，以為是打雷，跑出家門一看，發現大量鷹架掉落，非常可怕。有員工因為遲到，來不及進入廠區，到現場發現鷹架倒塌，無法進去，公司已通知今天不用進去。也有員工因較晚下班，躲過一劫，在旁餘悸猶存。

現場搜救總指揮官蕭清文說，工程外圍鷹架搭設高度約四十公尺、長八十公尺，掉落的鷹架板塊近千塊，共造成二死三傷，受困十五人已由消防人員協助脫困，另疏散十名員工。

福懋科技是做記憶體封裝，一共有五個廠，該新建廠房為七層樓高建築，福懋科技公司總經理張憲正表示，施工廠房為福懋科技第五期擴廠工程，去年十一月動工，施工進度七十七％，預計年底完工，今天並無施工，因事發時正值一旁廠房中班人員下班時間，突然鷹架倒塌壓倒下班員工，已派出公司主管，到醫院等地慰問，其餘下班員工也逐一確認都已平安到家。

雲林縣府勞青處長張世忠說，勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心已派員到現場了解，並要求該工程勒令停工，明天會再到場做詳細鑑定，依據是否有違規狀況裁罰，最高裁罰三十萬元，若要復工必須針對缺失改善提出復工計畫書，審核通過才能復工。