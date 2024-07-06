雲林福懋科技2死3傷重大工安 福懋總經理：施工中第五廠鷹架倒塌

雲林縣斗六市福懋科技公司下午發生鷹架倒塌事件，造成員工2死3傷重大工安意外，福懋科技總經理張憲正說，發生意外是施工中的第五座廠房外架設的工程鷹架，5名死傷員工經過適遭倒塌的鷹架倒塌壓到，發生意外，他深感遺憾，第五廠工地停工。

張憲正說，福懋科技公司有四座廠房，發生意外的是施工中的第五廠，去年11月動工，預定今年底完工，施工進度77%，鷹架倒塌是第五廠房外，餘四廠生產作業正常未停工，廠方清查上班員工，有5名員工遭鷹架倒塌壓到，2人死亡、3人受傷，已派主管慰問死者家屬、到醫院探視關懷受傷員工。

張憲正表示，發生施工中的第五廠房鷹架倒塌當時，出現瞬間雷陣風、風大雨大，下班5名員工經過遭廠房外的鷹架壓到，工區停工。

消防局調派大批人車搶救，已知1男1女死亡，3女受傷，5人送醫；依據現場民眾拍攝倒塌瞬間畫面，只見大量鷹架如瀑布般傾瀉而下，民眾高呼：「哇靠」、「啊吼，係啊」。廠方人員說今天沒有施工，死傷者都是進公司上班的員工，警消已救出，工安意外原因待調查釐清。