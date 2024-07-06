台中行車糾紛街頭鬥毆假的 4男被戳穿自導自演賺流量下場曝光

台中網傳大里區有疑似機車行車糾紛，警方追查發現，現場4男子事前套招、自導自演，由一人負責拍攝，3人在街頭上演全武行。警方表示，已掌握4嫌，將依違反道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法重罰至少3萬元，並移送偵辦。

從監視器畫面顯示，1名黑衣男騎車經過2名男子機車雙載旁，黑衣男與2男口角後，推倒機車上演全武行，雙方一陣拉扯、互毆後，出現一名白衣男正慢慢走近，後來拍攝完畢，黑衣男牽起倒在地上機車，與其他3人嬉鬧離去。

台中市警局霧峰分局大里分駐所所長林春發說明，關網傳昨天大里區某路口行車糾紛影片，警方經追查發現，這是事前套招、自導自演的影片，警方將依道路交通管理處罰條例未經許可在道路舉行賽會或擺設筵席、演戲、拍攝電影或其他類似行為，處行為人或雇主1200以上、2400元以下罰鍰；另公開散播假行車糾紛影片，依違反社會秩序維護法，處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰，並移送偵辦。

警方呼籲，對於任何不法行為將從嚴依法究辦，絕不容許有人故意在網路上散布假訊息，藉由點閱率賺流量，破壞社會秩序或影響公眾安寧行為。