快訊

不只涉貪？徐巧芯稱鄭文燦還涉2項違法 指賴清德狠毒選生日當天肅清前朝

台中燒肉店火舌竄出！疑電線走火延燒2鄰房 2員工命危搶救

才指辯論災難1次性事件…拜登迷惑發言再+1 自稱「黑人女性副總統」

台中燒肉店大火2員工命危 消防員救災也熱中暑…癱軟戴氧氣面罩

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西區向上路1間燒肉店今下午疑似電線走火，火勢造成內部2名員工（20歲、23歲）失去呼吸心跳送醫搶救中；火勢熄滅後，更有2名消防隊員因熱中暑一度癱軟需要氧氣面罩，消防緊急攙扶、卸下裝備散熱，所幸無大礙。

台中市消防局第三大隊長詹仁傑表示，今到場時發現起火的燒肉店因未營業，鐵門深鎖，因此破門花了一些時間，破門入室後，發現2名男員工因逃生受阻，分別倒臥1、2樓後側，當時均失去呼吸心跳。

詹仁傑說，火勢控制後，有2名消防員疑似因火場內高溫，加上天氣濕熱，造成熱中暑現象，緊急在同仁攙扶下拖去裝備散熱、休息，目前裝潢已穩定。

詹也說，因近期高溫炎熱，呼籲民眾留意熱中暑傷害，可可用冰塊、水敷在腋下、鼠蹊部散熱。

台中消防第三大隊長詹仁傑。記者曾健祐／攝影
台中消防第三大隊長詹仁傑。記者曾健祐／攝影
案發現場。記者曾健祐／攝影
案發現場。記者曾健祐／攝影
消防員救災規程熱中暑身體不適。記者曾健祐／攝影
消防員救災規程熱中暑身體不適。記者曾健祐／攝影
消防員救災規程熱中暑身體不適。記者曾健祐／攝影
消防員救災規程熱中暑身體不適。記者曾健祐／攝影

中暑 燒肉 高溫

延伸閱讀

台中西區燒肉店火警2員工命危 搶救過程2消防員身體不適送醫

台中西區燒肉店火舌竄出！疑電線走火延燒2鄰房 2員工命危搶救

濃煙漫天！台中西區燒肉店驚傳火警 2男受困命危緊急送醫

嘉縣救護車路口遭大貨車猛撞 消防員、替代役受傷送醫

相關新聞

影／雲林福懋科技鷹架倒塌釀2死3傷 「如瀑布傾瀉」崩落瞬間畫面曝光

雲林縣斗六市河南街329號（福懋科技公司），下午4點12分發生鷹架倒塌事件，消防局調派大批人車搶救，目前已知有1男1女死...

台中西區燒肉店火舌竄出！疑電線走火延燒2鄰房 2員工命危搶救

台中市西區向上路1間燒肉店今下午4點多疑似電線走火，火勢迅速向上延燒，造成2樓2名男性員工逃生不及，消防到場滅火救援時，...

雲林福懋科技驚傳鷹架倒塌壓傷 今日未施工...2死3傷均是上班員工

雲林縣斗六市河南街329號 (福懋科技公司)，下午4點12分發生鷹架倒塌事件，消防局調派大批人車搶救，目前已知有1男1女死亡，3女受傷，5人均送醫；消防局派遣公園、斗六、六合、斗南、虎尾及第一大隊前往搶...

吳桐潭9日告別式…估各幫派重量級人物來弔唁 基隆高規格警力

太陽聯盟精神領袖吳桐潭因腎衰竭過世，享年75歲，9日在家鄉基隆六合停車場舉行隆重告別式，目前由天道盟主「鐵霸」曾盈富與太...

高雄苓雅警員涉洩密！疑與詐騙車手集團勾結 被依貪汙送辦

高雄市警苓雅分局福德二路派出所王姓警員涉洩密案，警方調查，他疑與詐騙車手集團掛勾，從中牟利，警方今天傍晚依貪汙、洩密罪嫌...

影／苗栗男騎車突自撞電桿！連人帶車摔落積水農地 左腿骨折送醫

一名年約25歲的男性機車騎士今天下午近3點時，在苗栗縣苑裡鎮130縣道福田里路段疑似閃車或不慎自撞電桿，男子與機車都翻落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。