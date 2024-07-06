台中燒肉店大火2員工命危 消防員救災也熱中暑…癱軟戴氧氣面罩
台中市西區向上路1間燒肉店今下午疑似電線走火，火勢造成內部2名員工（20歲、23歲）失去呼吸心跳送醫搶救中；火勢熄滅後，更有2名消防隊員因熱中暑一度癱軟需要氧氣面罩，消防緊急攙扶、卸下裝備散熱，所幸無大礙。
台中市消防局第三大隊長詹仁傑表示，今到場時發現起火的燒肉店因未營業，鐵門深鎖，因此破門花了一些時間，破門入室後，發現2名男員工因逃生受阻，分別倒臥1、2樓後側，當時均失去呼吸心跳。
詹仁傑說，火勢控制後，有2名消防員疑似因火場內高溫，加上天氣濕熱，造成熱中暑現象，緊急在同仁攙扶下拖去裝備散熱、休息，目前裝潢已穩定。
詹也說，因近期高溫炎熱，呼籲民眾留意熱中暑傷害，可可用冰塊、水敷在腋下、鼠蹊部散熱。
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