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台中西區燒肉店火警2員工命危 搶救過程2消防員身體不適送醫

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西區向上路1間燒肉店今下午4點多疑似電線走火，火勢迅速向上延燒，造成2樓2名男性員工逃生不及，消防到場滅火救援時，2人已經失去呼吸心跳，目前送醫搶救中，詳細起火原因待釐清。火勢撲滅後，二名消防員滅火過程身體不適，經過同仁攙扶架到外面，一人緊急使用氧氣面罩，二人均送醫治療。

當時在隔壁診所候診民眾說，大約下午4點多聽到劈哩啪啦聲響，又聞到淡淡燒焦味，一開始還以為外面在燒金紙，因為今天是農曆初一，但後來突然「碰！」一聲巨響，才驚覺隔壁燒肉店起火燃燒，診所內10多位患者，和醫療人員趕緊衝出來。

台中市消防局指出，今下午4點34分獲報西區向上路一段火警，派遣七大隊、中港分隊等共計八個單位，出動各式消防車16輛及救護車3輛、消防人員58名，現場由陳樂憶副大隊長擔任指揮官。

消防說，現場建築物為1層RC構造建築物，2位民眾受困，入室布水線，火勢於5點3分撲滅，接觸待救民眾後將其救出，2名男性都失去呼吸心跳，送醫搶救。

由於火勢一度猛烈，延燒隔壁耳鼻喉科、廚具店，現場位於向上市場外圍，警方也拉起封鎖線交管。

火勢撲滅後，二名消防員滅火過程身體不適，經過同仁攙扶架到外面，一人緊急使用氧氣面罩，二人均送醫治療。記者曾健祐／攝影
火勢撲滅後，二名消防員滅火過程身體不適，經過同仁攙扶架到外面，一人緊急使用氧氣面罩，二人均送醫治療。記者曾健祐／攝影
火勢撲滅後，二名消防員滅火過程身體不適，經過同仁攙扶架到外面，一人緊急使用氧氣面罩，二人均送醫治療。記者曾健祐／攝影
火勢撲滅後，二名消防員滅火過程身體不適，經過同仁攙扶架到外面，一人緊急使用氧氣面罩，二人均送醫治療。記者曾健祐／攝影
火勢撲滅後，二名消防員滅火過程身體不適，經過同仁攙扶架到外面，一人緊急使用氧氣面罩，二人均送醫治療。記者曾健祐／攝影
火勢撲滅後，二名消防員滅火過程身體不適，經過同仁攙扶架到外面，一人緊急使用氧氣面罩，二人均送醫治療。記者曾健祐／攝影
火勢撲滅後，二名消防員滅火過程身體不適，經過同仁攙扶架到外面，一人緊急使用氧氣面罩，二人均送醫治療。記者曾健祐／攝影
火勢撲滅後，二名消防員滅火過程身體不適，經過同仁攙扶架到外面，一人緊急使用氧氣面罩，二人均送醫治療。記者曾健祐／攝影

台中市 燒肉

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