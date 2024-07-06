台中西區燒肉店火舌竄出！疑電線走火延燒2鄰房 2員工命危搶救

台中市西區向上路1間燒肉店今下午4點多疑似電線走火，火勢迅速向上延燒，造成2樓2名男性員工逃生不及，消防到場滅火救援時，2人已經失去呼吸心跳，目前送醫搶救中，詳細起火原因待釐清。

台中市消防局指出，今下午4點34分獲報西區向上路一段火警，派遣七大隊、中港分隊等共計八個單位，出動各式消防車16輛及救護車3輛、消防人員58名，現場由陳樂憶副大隊長擔任指揮官。

消防說，現場建築物為1層RC構造建築物，2位民眾受困，入室布水線，火勢於5點3分撲滅，接觸待救民眾後將其救出，2名男性都失去呼吸心跳，送醫搶救喔。

由於火勢一度猛烈，延燒隔壁耳鼻喉科、廚具店，現場位於向上市場外圍，警方也拉起封鎖線交管。