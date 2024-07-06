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雲林福懋科技驚傳鷹架倒塌壓傷 今日未施工...2死3傷均是上班員工

聯合報／ 記者陳雅玲魯永明／雲林即時報導

雲林縣斗六市河南街329號 (福懋科技公司)，下午4點12分發生鷹架倒塌事件，消防局調派大批人車搶救，目前已知有1男1女死亡，3女受傷，5人均送醫；消防局派遣公園、斗六、六合、斗南、虎尾及第一大隊前往搶救，出動各式消防車6部、救護車6部、人員31人前往搶救，現場由第一大隊副大隊長張哲彬指揮搶救。

目前傷亡情形有5人：1名男性明顯死亡（頭顱破裂），1名女性明顯死亡（45歲），1名女性頭部受傷（41歲），1名女性頭部受傷（43歲），1名女性頭部受傷（46歲），均送斗六成大。

初步了解，廠方人員說今天沒有施工，死傷者都是進公司上班的員工，另有10人受困，警消已救出，未送醫，詳細案發原因以及是否人員受困仍待調查釐清。

雲林斗六市驚傳鷹架倒塌壓傷工人受困，死傷不明搶救中。圖／陳雅玲攝影
雲林斗六市驚傳鷹架倒塌壓傷工人受困，死傷不明搶救中。圖／陳雅玲攝影
雲林斗六市驚傳鷹架倒塌壓傷工人受困，死傷不明搶救中。圖／陳雅玲攝影
雲林斗六市驚傳鷹架倒塌壓傷工人受困，死傷不明搶救中。圖／陳雅玲攝影
雲林斗六市驚傳鷹架倒塌壓傷工人受困，死傷不明搶救中。圖／陳雅玲翻攝
雲林斗六市驚傳鷹架倒塌壓傷工人受困，死傷不明搶救中。圖／陳雅玲翻攝
雲林斗六市驚傳鷹架倒塌壓傷工人受困，死傷不明搶救中。圖／陳雅玲攝影
雲林斗六市驚傳鷹架倒塌壓傷工人受困，死傷不明搶救中。圖／陳雅玲攝影

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