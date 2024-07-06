在家賺錢？暑假網路應徵打工 刑事局提供關鍵字防詐騙

刑事局今天表示，暑假開跑，年輕人會找短期打工機會，提供網路求職詐騙關鍵字，包含繳保證金、金融卡及證件，且提到在家賺錢、網路行銷等社團都暗藏詐騙風險。

刑事局發布新聞資料指出，年輕人會在暑假尋找短期打工，臉書Facebook充斥各類求職資訊，如以家庭代工、打字工、可抽佣金等低門檻工作為號召，吸引學生應徵。

詐騙集團成員會要被害人私下加LINE，並提供金融帳戶提款卡及密碼，騙取被害人帳戶當成人頭戶或略施小惠取信被害人，再誘騙匯款，衍生求職詐騙案。

刑事局表示，中部1名女大學生6月底在臉書搜尋暑假打工、可領現金等關鍵字，事後加入徵求家庭打工社團，並與其中1名網友私加LINE聯繫，對方稱可代購材料且只要提供1個帳戶，可補助材料費新台幣1萬元。

女大學生為想賺外快，不疑有他，按指示把數張提款卡以超商交貨便寄出，且提供提款密碼，對方提醒別向超商店員提及寄送物是金融卡。女大學生事隔多日發現無法轉帳給朋友，驚覺被銀行列警示帳戶，才知遇詐騙。

刑事局指出，住中部的吳姓男子5月初在臉書發現徵求打字員工作，點訊息後加入1名不明女子LINE，對方稱打字達標準就可領工資，之後被拉入約500多人群組。

吳姓男子發現有人在群組提到可透過虛擬資產賺錢，對方稱若太多人知道會稀釋報酬，隨即有暗樁貼出收益截圖。吳男未求證轉出虛擬貨幣，但被要求繳保證金、手續費，經匯出約140萬元，想贖回賺取金額，對方先拖後消失，才知遭遇詐騙。

刑事局表示，民眾求職時應查證公司及應徵資訊，提供求職詐騙關鍵字，如交保證金、金融卡及證件；至於網路有在家賺錢、兼職打工、網路行銷等社團都暗藏詐騙風險，有疑問可撥110報案或165專線諮詢。