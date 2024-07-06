快訊

「拿錢辦不好事還回去」鄭文燦涉貪交保 藍營議員再爆「政壇大老」2個兒子涉案

500萬元交保！鄭文燦現身了 滿臉「神祕笑容」不發表回應

健康亮紅燈！54歲「霹靂火」秦楊戒菸21年爆肺腺癌前兆

網傳高雄刺青男遭毆打推下河失蹤 警指人已送醫犯嫌落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

網路社群今釋出一則刺青男子今晨在高雄市媽祖港橋旁遭3、4名黑衣男持棍毆打的影片，只見男子被打得滿臉是血，片中指稱男子最後被推入河中，生死未卜；警方指這起糾紛發生在17日深夜，傷者友人積欠對方陣營20餘萬元債務被打傷，後跑至超商報警，送醫無大礙，打人的其中2男也已落網。

網路社群「社會事新聞影音」今流傳一則影片，指稱今天凌晨1時許，一名首部刺青的男子不明原因遭多名男子持棍圍毆，後續一度遭推入河中，生死未卜。

轄區鳳山警分局警方指出，這起打人的糾紛案發生在17日深夜10時許五甲三路附近，當時陳姓男子（23歲）的友人積欠謝姓男子（24歲）及陳姓男子（29歲）20餘萬元債務，陳出面幫忙協調。

雙方一言不合，謝男等人持刀背敲打陳男的頭致受傷，後陳男逃往五福二路某超商報警，幸經送醫後無大礙。

警方當時獲報趕抵五甲三路，當場逮捕打人的謝、陳二人，並於車內起獲1把西瓜刀、2把開山刀等物，警詢後依妨害秩序、傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並將追查另一犯嫌到案。

陳姓男子的友人積欠謝姓男子及陳姓男子20餘萬元債務，陳出面協調慘遭毆打（紅圈處），網傳他被丟下河，生死未卜，警方指陳僅受傷，2嫌已落網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
陳姓男子的友人積欠謝姓男子及陳姓男子20餘萬元債務，陳出面協調慘遭毆打（紅圈處），網傳他被丟下河，生死未卜，警方指陳僅受傷，2嫌已落網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
陳姓男子的友人積欠謝姓男子及陳姓男子20餘萬元債務，陳出面協調慘遭毆打（紅圈處），網傳他被丟下河，生死未卜，警方指陳僅受傷，2嫌已落網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
陳姓男子的友人積欠謝姓男子及陳姓男子20餘萬元債務，陳出面協調慘遭毆打（紅圈處），網傳他被丟下河，生死未卜，警方指陳僅受傷，2嫌已落網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

刺青 高雄市

延伸閱讀

工總招手輝達 拚AI轉型…理事長潘俊榮：已與黃仁勳接觸

歹路母湯行！台中通緝男落網 老母、懷孕4月女友淚相送

黃仁勳的「好朋友」看好高雄！邀輝達設總部 工總準備好了

工總理監事聯席會首次移師高雄舉行 陳其邁：歡迎企業投資高雄

相關新聞

嘉縣救護車路口遭大貨車猛撞 消防員、替代役受傷送醫

嘉義縣消防局嘉太分隊救護車今天中午前往執行救援途中，行經新港鄉菜公村159縣道與嘉68鄉道時與大貨車相撞，救護車車頭幾乎...

影／公車行駛中爆胎嚇壞對向車道女駕駛 她報警後被質問「為何報警」

台中市一輛公車昨天行駛大雅區途中左後輪胎突然爆胎，嚇壞對向車道轎車女駕駛，她報案後接到公車業人員電話質問為何報警；業者今...

國6國姓1號隧道4車追撞 塞成國道停車場

今天暑假開始後首個周六，國道6號湧現大量到南投旅遊車潮。上午11點20分，東向國姓一號隧道內，發生4車追撞事故，肇事車輛...

影／鶯歌建國國小冒火煙 校長：教材準備室起火

新北市鶯歌區建國國小4樓陶藝教室，今天中午12時許起火燃燒，新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線灌救，初估燃燒面積約5平方...

網傳高雄刺青男遭毆打推下河失蹤 警指人已送醫犯嫌落網

網路社群今釋出一則刺青男子今晨在高雄市媽祖港橋旁遭3、4名黑衣男持棍毆打的影片，只見男子被打得滿臉是血，片中指稱男子最後...

影／新北新莊汽車右轉撞倒機車 騎士險遭輾

一輛汽車今天上午準備右轉進入新北市新莊區中港東路，未注意後方來車直接撞倒機車，騎士人車倒地險遭車輾，警、消獲報趕抵，檢視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。