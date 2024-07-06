網傳高雄刺青男遭毆打推下河失蹤 警指人已送醫犯嫌落網
網路社群今釋出一則刺青男子今晨在高雄市媽祖港橋旁遭3、4名黑衣男持棍毆打的影片，只見男子被打得滿臉是血，片中指稱男子最後被推入河中，生死未卜；警方指這起糾紛發生在17日深夜，傷者友人積欠對方陣營20餘萬元債務被打傷，後跑至超商報警，送醫無大礙，打人的其中2男也已落網。
網路社群「社會事新聞影音」今流傳一則影片，指稱今天凌晨1時許，一名首部刺青的男子不明原因遭多名男子持棍圍毆，後續一度遭推入河中，生死未卜。
轄區鳳山警分局警方指出，這起打人的糾紛案發生在17日深夜10時許五甲三路附近，當時陳姓男子（23歲）的友人積欠謝姓男子（24歲）及陳姓男子（29歲）20餘萬元債務，陳出面幫忙協調。
雙方一言不合，謝男等人持刀背敲打陳男的頭致受傷，後陳男逃往五福二路某超商報警，幸經送醫後無大礙。
警方當時獲報趕抵五甲三路，當場逮捕打人的謝、陳二人，並於車內起獲1把西瓜刀、2把開山刀等物，警詢後依妨害秩序、傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並將追查另一犯嫌到案。
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