影／公車行駛中爆胎嚇壞對向車道女駕駛 她報警後被質問「為何報警」

台中市一輛公車昨天行駛大雅區途中左後輪胎突然爆胎，嚇壞對向車道轎車女駕駛，她報案後接到公車業人員電話質問為何報警；業者今天表示，將再了解客訴人員當時的電話回應內容。

大雅警分局今天說明，昨天上午11時50分在大雅區永和路上，一輛公車由大雅區永和路往中清路三段方向行駛，行駛至事故地點時左後車輪突然爆胎，造成對向轎車女駕駛被爆胎引起氣爆聲音而驚嚇。女駕駛報案，公車左後輪爆胎損壞，轎車車身遭油漬噴濺，沒人受傷。

女駕駛今天在臉書爆料公社PO文和影片說，她不怪客運駕駛，因為是意外，但客運業者昨天下午打電話給她，讓她超生氣，業者竟說無人受傷，車沒損壞為何要報警。

女駕駛說，她電話中回應對方，公車的輪胎在她車旁爆胎，當下爆胎的衝擊都能將後視鏡震掉下，如果不是有車的保護，她還能跟對方在電話中對答嗎？而且胎皮已噴打到她的車身上，公車駕駛當下沒關心爆胎時是否有人受傷就駛離，她為什麼不能報警？