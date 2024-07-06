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嘉縣救護車路口遭大貨車猛撞 消防員、替代役受傷送醫
嘉義縣消防局嘉太分隊救護車今天中午前往執行救援途中，行經新港鄉菜公村159縣道與嘉68鄉道時與大貨車相撞，救護車車頭幾乎全毀，駕駛、副駕駛受傷，大貨車駕駛也受傷，3人送醫治療，事故原因仍待警方調查釐清。
據了解，當時31歲劉姓消防員駕駛救護車，搭載19歲黃姓替代役，在159縣道紅燈直行但有鳴笛，60歲李姓男子駕駛大貨車，在嘉68鄉道綠燈直行，行經路口疑未減速禮讓救護車，2車猛烈撞擊，車頭幾乎全毀，3人受傷送醫。
嘉義縣消防局表示，嘉太分隊救護車今天早上11點多接獲任務，正要趕往新港鄉支援救護任務，還未載到傷者，出勤中途就與大貨車相撞，2名消防弟兄及大貨車駕駛受傷，由太保及新港分隊協助送醫，提醒行經路口應禮讓救護車優先通行。
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