聽新聞
test
0:00 / 0:00
國6國姓1號隧道4車追撞 塞成國道停車場
今天暑假開始後首個周六，國道6號湧現大量到南投旅遊車潮。上午11點20分，東向國姓一號隧道內，發生4車追撞事故，肇事車輛占據兩個車道，駕駛乘客幸無大礙，東向車道卻嚴重回堵，國姓路段也塞成國道停車場，直到警方拖離事故車輛後，車陣才逐漸疏通，事故原因正由國道警方調查。
國道第七警察大隊表示，今天上午11點30分接獲報案，國道6號東向國姓1號隧道內18.78公里處，發生連環車禍，立刻派員警趕往處理並疏導交通。
暑假是南投旅遊旺季，國道6號台中往埔里方向今天車流不斷，車禍發生後占據東向隧道兩個車道，後方車輛動彈不得，只能停車等候，國姓路段變成國道停車場。警車、拖吊車趕到後，在中午12點5分先清理出一個車道後，車陣才緩慢通行。
許多駕駛人也在臉書社團貼出這起事故，並提醒到國姓、埔里的車輛，提前從東草屯交流道下高速公路，改走台14線避免被困在車陣中。有網友說，國道6號隧道多「一堆三寶進隧道就減速」，後方車輛若反應不及，常會追撞上去。」駕駛人進隧道時應注意前方車距。車禍事故原因正由國道警方進一步調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言