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國6國姓1號隧道4車追撞 塞成國道停車場

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

今天暑假開始後首個周六，國道6號湧現大量到南投旅遊車潮。上午11點20分，東向國姓一號隧道內，發生4車追撞事故，肇事車輛占據兩個車道，駕駛乘客幸無大礙，東向車道卻嚴重回堵，國姓路段也塞成國道停車場，直到警方拖離事故車輛後，車陣才逐漸疏通，事故原因正由國道警方調查。

國道第七警察大隊表示，今天上午11點30分接獲報案，國道6號東向國姓1號隧道內18.78公里處，發生連環車禍，立刻派員警趕往處理並疏導交通。

暑假是南投旅遊旺季，國道6號台中往埔里方向今天車流不斷，車禍發生後占據東向隧道兩個車道，後方車輛動彈不得，只能停車等候，國姓路段變成國道停車場。警車、拖吊車趕到後，在中午12點5分先清理出一個車道後，車陣才緩慢通行。

許多駕駛人也在臉書社團貼出這起事故，並提醒到國姓、埔里的車輛，提前從東草屯交流道下高速公路，改走台14線避免被困在車陣中。有網友說，國道6號隧道多「一堆三寶進隧道就減速」，後方車輛若反應不及，常會追撞上去。」駕駛人進隧道時應注意前方車距。車禍事故原因正由國道警方進一步調查。

國道6號東向國姓一號隧道內中午發生追撞車禍，肇事車輛占據車道，導致國6國姓路段嚴重塞車。圖／讀者提供
國道6號東向國姓一號隧道內中午發生追撞車禍，肇事車輛占據車道，導致國6國姓路段嚴重塞車。圖／讀者提供
國道6號東向國姓一號隧道內中午發生追撞車禍，肇事車輛占據車道，導致國6國姓路段嚴重塞車。圖／讀者提供
國道6號東向國姓一號隧道內中午發生追撞車禍，肇事車輛占據車道，導致國6國姓路段嚴重塞車。圖／讀者提供

國道 車禍 車道

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