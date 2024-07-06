影／鶯歌建國國小冒火煙 校長：教材準備室起火
新北市鶯歌區建國國小4樓陶藝教室，今天中午12時許起火燃燒，新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線灌救，初估燃燒面積約5平方公尺，現場無人受傷受困，起火原因待查。
據了解，新北市鶯歌區建國國小4樓陶藝教室內一間教材準備室，今天中午12時許突然冒出大量黑煙，附近住戶驚見趕緊通報119派員前來搶救。新北市消防局獲報出動1大隊1中隊5分隊，各是搶救車輛、警義消50人到場布水線灌救，火勢於30分鐘撲滅，初估燃燒面積約5平方公尺，所幸現場無人受傷受困，起火原因有待火調人員調查釐清。
建國國小校長林建能表示，起火點是位於4樓陶藝教室旁的一間教材準備室內，是專門擺放老師參考用的器材地方。今天應該是附近住戶看到有冒煙通報消防隊到場協處，所幸今天休假沒人在教室內，無人受傷。至於起火原因，這幾天火災鑑定人員鑑定後才能釐清。
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