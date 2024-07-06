快訊

孫安佐認是渣男吐米砂為他墮胎真相！狄鶯再發文「堂堂正正做人」

豪大雨影響 松山機場暫停地面作業、部分航班恐延誤

影／鶯歌建國國小冒火煙 校長：教材準備室起火

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市鶯歌區建國國小4樓陶藝教室，今天中午12時許起火燃燒，新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線灌救，初估燃燒面積約5平方公尺，現場無人受傷受困，起火原因待查。

據了解，新北市鶯歌區建國國小4樓陶藝教室內一間教材準備室，今天中午12時許突然冒出大量黑煙，附近住戶驚見趕緊通報119派員前來搶救。新北市消防局獲報出動1大隊1中隊5分隊，各是搶救車輛、警義消50人到場布水線灌救，火勢於30分鐘撲滅，初估燃燒面積約5平方公尺，所幸現場無人受傷受困，起火原因有待火調人員調查釐清。

建國國小校長林建能表示，起火點是位於4樓陶藝教室旁的一間教材準備室內，是專門擺放老師參考用的器材地方。今天應該是附近住戶看到有冒煙通報消防隊到場協處，所幸今天休假沒人在教室內，無人受傷。至於起火原因，這幾天火災鑑定人員鑑定後才能釐清。

新北市鶯歌建國國小陶藝教室，今天中午起火，新北消防馳援灌救。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌建國國小陶藝教室，今天中午起火，新北消防馳援灌救。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌建國國小陶藝教室，今天中午起火，新北消防馳援灌救。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌建國國小陶藝教室，今天中午起火，新北消防馳援灌救。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌建國國小陶藝教室，今天中午起火，新北消防馳援灌救。圖／記者爆料網
新北市鶯歌建國國小陶藝教室，今天中午起火，新北消防馳援灌救。圖／記者爆料網
新北市鶯歌建國國小陶藝教室，今天中午起火，新北消防馳援灌救。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌建國國小陶藝教室，今天中午起火，新北消防馳援灌救。記者曾伯愷／翻攝

教室 火災 陶藝

延伸閱讀

影／新北鶯歌建國國小起火 4樓陶藝教室竄出火舌濃煙

影／台南安南順天宮中午冒火煙 疑燈油引燃火勢

參考台北大稻埕碼頭 新北擬在鶯歌設貨櫃市集拚夜經濟

知名老店紛出走…綠議員爭取鶯歌南雅夜市合法商圈化 侯友宜：一起努力

相關新聞

影／新北鶯歌建國國小起火 4樓陶藝教室竄出火舌濃煙

新北市鶯歌區建國國小4樓陶藝教室，今天中午12點起火燃燒，新北市消防局獲報出動人車趕抵，目前已有火舌竄出，尚無人員受傷、...

宜蘭18歲高中生剛成年「0元交車」害背10萬元債 父痛批：社會問題

宜蘭1名剛成年的18歲男子在車行建議下「0元牽車」，還在念高中卻背上10餘萬元債務；去年1月1日起民法下修成年年齡到18...

影／鶯歌建國國小冒火煙 校長：教材準備室起火

新北市鶯歌區建國國小4樓陶藝教室，今天中午12時許起火燃燒，新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線灌救，初估燃燒面積約5平方...

影／高雄機車騎士一路逆向 網酸「趙子龍」無視千軍萬馬

高雄市一名男子騎機車在林園區沿海路四段一路逆向，無視和他擦肩而過的機車騎士安危，危險行徑被他車騎士的行車記錄器錄下PO網...

高雄82歲翁騎「小綿羊」翻山250公里到台東索債 半夜流落街頭

高雄一名82歲陳姓老翁為索討5萬元借款，騎著50CC機車，一路從高雄美濃騎了250公里到台東海端，抵達目的地時已夜深，找...

影／新北新莊汽車右轉撞倒機車 騎士險遭輾

一輛汽車今天上午準備右轉進入新北市新莊區中港東路，未注意後方來車直接撞倒機車，騎士人車倒地險遭車輾，警、消獲報趕抵，檢視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。