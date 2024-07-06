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影／新北新莊汽車右轉撞倒機車 騎士險遭輾

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

一輛汽車今天上午準備右轉進入新北市新莊區中港東路，未注意後方來車直接撞倒機車，騎士人車倒地險遭車輾，警、消獲報趕抵，檢視騎士肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救所幸沒有大礙，事故雙方沒有酒駕，肇因待查。

據了解，林姓女子（55歲）今天上午8時21分左右開車行經新北市新莊區新北大道往桃園方向，途中行經新北大道準備右轉進入中港東路口，直接撞倒同向後方林男（34歲）所騎乘機車，導致林男人車摔滑倒地險些遭汽車輾到。

警、消獲報派員趕抵檢視林男左小腿輕微擦傷、右腰疼痛、左臀部輕微挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。事故雙方駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

新北市新莊區新北大道與中港東路口，今天中午發生兩車碰撞，騎士肢體擦挫傷送醫無礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區新北大道與中港東路口，今天中午發生兩車碰撞，騎士肢體擦挫傷送醫無礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區新北大道與中港東路口，今天中午發生兩車碰撞，騎士肢體擦挫傷送醫無礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區新北大道與中港東路口，今天中午發生兩車碰撞，騎士肢體擦挫傷送醫無礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

車禍

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