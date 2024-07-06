影／新北新莊汽車右轉撞倒機車 騎士險遭輾

一輛汽車今天上午準備右轉進入新北市新莊區中港東路，未注意後方來車直接撞倒機車，騎士人車倒地險遭車輾，警、消獲報趕抵，檢視騎士肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救所幸沒有大礙，事故雙方沒有酒駕，肇因待查。

據了解，林姓女子（55歲）今天上午8時21分左右開車行經新北市新莊區新北大道往桃園方向，途中行經新北大道準備右轉進入中港東路口，直接撞倒同向後方林男（34歲）所騎乘機車，導致林男人車摔滑倒地險些遭汽車輾到。