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影／面交150萬 警專實習生隨海山警埋伏逮詐團車手

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓女子誤信詐團投資詐騙技倆，日前相約面交150萬元，警專實習生柯志彬隨員警在超商埋伏逮詐團車手洪姓男子，警詢後依詐欺、偽造文書、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警分局文聖派出所今年6月20日因偵辦一件詐騙案時，發現從事服務業的43歲林姓女子有曾向該案警示帳戶匯款紀錄，員警致電提醒，林女才驚覺遭遇詐騙，急忙派出所報案。她表示，今年5月在通訊軟體上加入一投資群組，於1個月內陸續交付102萬元給自稱行理財專員的詐騙車手。

日前詐騙集團再次來電鼓吹投資某股票一定會賺大錢， 已有警覺的林女便向警方報案，海山警方得知後，立即指導被害人假意配合，告知詐騙集團欲繼續儲值150萬元進行投資，雙方相約7月4日交付；並派員於詐團指定面交的板橋區大同街超商進行埋伏。

當天下午1時許，警方趁假扮理專的詐團車手洪姓男子（28歲）出面取款時當場查獲，查扣現金4000元、假鈔3疊、手機1支、印章1枚、收據12張及識別證1張等證物；警詢後依詐欺、偽造文書、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送新北地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲押獲准。

此次埋伏逮車手除派出所專案小組，還有員警郭鑫偉所帶領的實習生柯志彬，據了解，柯員今年21歲，因崇拜當警察的哥哥，於去年報考警專、投身警職，實習4天便跟隨著學長們逮捕詐欺車手，柯說，不僅是一種全新的體驗，也更了解警察值勤時的辛勞，以及破案的成就感。

海山警分局長陳保緒對於柯生的表現表示讚許，若能將在校學習的理論與實際勤務相結合，相信2個月的實習期間定能有所收穫；他呼籲民眾，詐騙集團經常使用「高獲利低風險」、「穩賺不賠」等話術，吹噓不合理的獲利，民眾應避免隨意加入各種投資群組、社團，如接獲疑似詐騙電話，可隨時撥打165反詐騙專線諮詢，或至附近派出所請求警方協助，以防受騙上當。

新北市林姓女子誤信詐團投資詐騙技倆，日前相約面交150萬元，警專實習生柯志彬隨員警在超商埋伏逮詐團車手。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓女子誤信詐團投資詐騙技倆，日前相約面交150萬元，警專實習生柯志彬隨員警在超商埋伏逮詐團車手。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓女子誤信詐團投資詐騙技倆，日前相約面交150萬元，警專實習生柯志彬隨員警在超商埋伏逮詐團車手。記者王長鼎／翻攝
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