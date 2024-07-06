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影／卡主落入美魔女詐騙陷阱 新北便衣警ATM前逮2年輕車手
李姓男子日前在新北市超商ATM前猛提款，引便衣警注意當場攔查，連同監控收水手康姓少年一併逮捕，經查受害卡主竟是落入詐團美魔女詐騙陷阱。警詢後將二人依違反洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市永和警分局新生派出所員警本月3日執行便衣防制詐騙車手勤務，在永和區保生路一間超商裡，見一名年輕男子在銀行ATM前反覆操作提款，形跡十分可疑上前盤查，李姓男子（20歲）辯稱要領款還款給友人，卻無法交代金融卡主真實身分，李男見無法自圓其說，坦承受僱他人指使前往提款，員警隨後在附近查獲詐團負責監控收水手康姓少年（17歲），警方於現場查扣金融卡1張及疑似詐騙贓款7萬元。
據了解，金融卡主高姓男子（58歲）是今年6月中在網路臉書上認識自稱「孫一琳」的美魔女，與她攀談後雙方進一步加LINE聊天，兩人相談甚歡，高男卻不知已陷入詐團陷阱，該女接著佯稱可替高男進行「健保公益基金抽獎」，多日後稱抽中6萬元獎金，高男提供銀行帳號給對方，卻屢遭表示匯款錯誤。
該女建議高男將金融卡連同密碼寄出幫忙提領，高男不疑有它依約寄出後卻遲遲未領到6萬元，直到永和警來電通知製作筆錄才知道遭詐騙。警詢後將李男及康姓少年二人依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦及新北地院少年法庭審理，李男聲押獲准，康姓少年則裁定收容。
永和警分局長王耀輝提醒，假交友詐騙手法層出不窮，詐騙集團會利用網路平台假冒艷麗女子吸引民眾，並在博取信任後利用各種詐術，誘使民眾投入金錢或是將銀行存摺、金融卡等寄出，帳戶隨即遭利用作為詐騙贓款洗錢用途，他呼籲民眾有任何詐騙相關問題，可隨時撥打165反詐騙諮詢專線洽詢，期盼警民攜手合作共同打擊詐騙集團。
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