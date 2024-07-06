高雄82歲翁騎「小綿羊」翻山250公里到台東索債 半夜流落街頭

高雄一名82歲陳姓老翁為索討5萬元借款，騎著50CC機車，一路從高雄美濃騎了250公里到台東海端，抵達目的地時已夜深，找不到下榻處，員警關心詢問，協助安排住處，並通知家人報平安。

警方表示，昨深夜10點半，員警準備巡邏時，發現分局廣場前有輛小綿羊機車停下，機車騎士坐在機車上都沒有動作，員警遂主動上前關懷詢問，才得知騎士已是高齡82歲的老翁，讓人吃驚。

員警持續追問下，老翁告知年輕時曾在海端鄉工作過數年，期間友人向他借了5萬元，數十年過去，日前他突然想起此事，在未告知家人的狀況下，昨早獨自騎著小綿羊機車從高雄美濃家出發。

老翁沿著台1線經過屏東，走南迴公路到台東，再走台9線到達海端時，已經是深夜，也找連絡不上友人，只好循記憶到關山找曾經入住過的賓館，卻是大門深鎖，只好騎到分局前尋求警察幫忙。