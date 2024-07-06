影／國1北上三義段大貨車追撞聯結車 司機受困送醫急救不治

國道一號北向151.9公里三義段昨晚發生死亡車禍，大貨車追撞聯結車，大貨車車頭被撞扁，司機受困，消防隊員救出他送醫急救今天不治，肇事原因由國道警方調查中。

國道警察局第三大隊調查，昨晚9點16分在國道一號北向151.9公里發生死亡車禍，46歲王姓男子駕駛營業大貨車，追撞56歲張姓男子駕駛的聯結車，王男頭部挫傷，臟器破裂出血及雙腳骨折，經送醫急救，今天宣告不治。

警方表示，經酒測二名駕駛都無酒駕情形，相關肇事經過及肇因研判正由三大隊釐清中；警方提醒「安全距離保持好，養足精神上國道」，用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事，致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，疲勞時請下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

台中市消防局昨晚9點23分獲報，國道一號北上151公里處有車禍需救護，立即派遣后里分隊，出動消防車2輛、救護車1輛、消防人員5名，由后里分隊小隊長廖本郁帶隊前往搶救。