影／高雄機車騎士一路逆向 網酸「趙子龍」無視千軍萬馬

高雄市一名男子騎機車在林園區沿海路四段一路逆向，無視和他擦肩而過的機車騎士安危，危險行徑被他車騎士的行車記錄器錄下PO網，嘲諷「高雄林園趙雲在此，無視後方千軍萬馬，逆向如入無人之境，果然一身是膽」！

林園警分局警方指出，經檢視影像影像內容，這名逆向騎士已違反道路交通管理處理條例45條第1項第3款，「不依規定駛入來車道」，可處駕駛人600元至1800元罰鍰；警方接獲檢舉後，已依規定掣單舉發。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則影片，只見一名男子騎機車沿路在高雄市林園區沿海路四段一路逆向，男子大喇喇其在路中央，無懼和他擦肩而過的騎士安危。

原PO貼文狠酸「高雄林園趙雲在此，無視後方千軍萬馬，逆向如入無人之境，果然一身是膽」。