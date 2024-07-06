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影／高雄機車騎士一路逆向 網酸「趙子龍」無視千軍萬馬
高雄市一名男子騎機車在林園區沿海路四段一路逆向，無視和他擦肩而過的機車騎士安危，危險行徑被他車騎士的行車記錄器錄下PO網，嘲諷「高雄林園趙雲在此，無視後方千軍萬馬，逆向如入無人之境，果然一身是膽」！
林園警分局警方指出，經檢視影像影像內容，這名逆向騎士已違反道路交通管理處理條例45條第1項第3款，「不依規定駛入來車道」，可處駕駛人600元至1800元罰鍰；警方接獲檢舉後，已依規定掣單舉發。
YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則影片，只見一名男子騎機車沿路在高雄市林園區沿海路四段一路逆向，男子大喇喇其在路中央，無懼和他擦肩而過的騎士安危。
原PO貼文狠酸「高雄林園趙雲在此，無視後方千軍萬馬，逆向如入無人之境，果然一身是膽」。
有網友附和，「一般人是逆向鑽地方停車，這一路逆向不管別人死活」、「找死的騎法」、「他正在找金主，誰敢跟他發生碰撞事故」、「常山趙子龍在此」。
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