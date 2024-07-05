影／拿濕掉髒汙千元鈔購物被要求更換 醉男大鬧超商還企圖襲警

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

有酒意的莊姓男子今天晚上到新北市一間超商購物，拿有些濕掉髒汙千元鈔付帳，不滿被店員要求更換其他鈔票，高聲咆哮大鬧超商，員警獲報到場勸導，竟企圖持雨傘襲警，遭優勢警力當場壓制帶返派出所保護管束。

新北市警局今天晚上7時獲報，新店區寶橋路上一間連鎖便利超商有客人與店員發生爭執，在店內大聲喧鬧，轄區江陵派出所呼叫線上一組警網到場處理，經查超商店員因顧客莊生男子（44歲）結帳時所掏出支付的千元鈔票有汙濕情況、要求改以其它鈔票支付，引起莊男不滿，認為不受尊重遭店員汙辱，當面與店員起口角衝突。

員警到場發現莊男臉上有明顯酒容、全身散發濃濃酒氣，還不斷大聲咆哮並丟擲店內商品，立即通報線上警力共7員到場支援，莊男經員警勸說走出超商，涉動手拿起超商大門外傘架上雨傘，回頭轉身企圖攻擊員警，為在場員警以優勢警方現場壓制，未造成員警受傷，依警察職權行使法規定施以強制力、上銬後帶返派出所保護管束。

警方處理過程中，並未使用防護型噴霧或警棍，事後經詢問店員表示暫時不提出告訴或求償，因莊男有酒意，警方依保護管束程序辦理，並通知家屬派出所帶返家安置。

有酒意的莊姓男子本月5日晚上到新北市一間超商購物，拿有些汙濕千元鈔付帳，不滿被店員要求更換其他鈔票，高聲咆哮大鬧超商，員警獲報到場勸導，竟企圖持雨傘襲警，遭優勢警力當場壓制帶返派出所保護管束。記者王長鼎／翻攝
有酒意的莊姓男子本月5日晚上到新北市一間超商購物，拿有些汙濕千元鈔付帳，不滿被店員要求更換其他鈔票，高聲咆哮大鬧超商，員警獲報到場勸導，竟企圖持雨傘襲警，遭優勢警力當場壓制帶返派出所保護管束。記者王長鼎／翻攝
有酒意的莊姓男子本月5日晚上到新北市一間超商購物，拿有些汙濕千元鈔付帳，不滿被店員要求更換其他鈔票，高聲咆哮大鬧超商，員警獲報到場勸導，竟企圖持雨傘襲警，遭優勢警力當場壓制帶返派出所保護管束。記者王長鼎／翻攝
有酒意的莊姓男子本月5日晚上到新北市一間超商購物，拿有些汙濕千元鈔付帳，不滿被店員要求更換其他鈔票，高聲咆哮大鬧超商，員警獲報到場勸導，竟企圖持雨傘襲警，遭優勢警力當場壓制帶返派出所保護管束。記者王長鼎／翻攝

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