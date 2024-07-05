台中晚間驚傳轎車衝撞民宅 車頭、車尾卡進門柱2人傷

台中市今晚9點多發生車輛衝撞民宅意外，警方初步調查陳姓男子駕駛1輛白色小客車，行經南屯區時疑似恍神，不慎撞進南屯路二段民宅，所幸現場店面當出租無人在內，但陳男及車上林姓女乘客受傷已送醫，陳呼氣酒測值為0，警方將調閱監視器釐清案發原因。

台中第四分局今晚9點半獲報，南屯區南屯路二段有車輛撞進民宅，經查陳姓駕駛（32歲）開著白色自小客車沿永春東路要往忠明南路方向，卻疑似未注意導致車輛失控，整輛車撞碎大門玻璃衝進屋內，車頭、車尾甚至卡進廊柱間。

由於被撞民宅近期才剛承租出去，晚間內部沒有人，但陳男及車上的林姓女乘客則因車禍受傷，緊急送往附近林新醫院救治。