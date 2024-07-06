聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園煉油廠硫化氫外洩 2送醫

聯合報／ 記者陳恩惠陳俊智／桃園報導

中油位於桃園市龜山區的桃園煉油廠昨天進行硫化氫管線加盲作業時，發生氣體外洩事故，當場造成外包商1名工人失去呼吸心跳，所幸送醫救治後已恢復生命徵象。記者陳恩惠／翻攝
中油位於桃園市龜山區的桃園煉油廠昨天進行硫化氫管線加盲作業時，發生氣體外洩事故，當場造成外包商1名工人失去呼吸心跳，所幸送醫救治後已恢復生命徵象。記者陳恩惠／翻攝
中油桃園煉油廠昨天下午傳出化學氣體中毒事件，67歲賴姓工人在進行硫化氫管線封閉作業時，疑因防護面罩的供氧軟管脫落吸入有毒氣體，當場失去生命跡象，幸及時獲救，送醫後恢復生命跡象。另有一名69歲陳姓工人身體不適送醫，幸檢查後無礙；整起事件由勞動部職安署調查中。

據了解，硫化氫毒性極強，一般人若吸入600ppm就會出現呼吸困難等不適反應，超過1000ppm就會立刻失去生命跡象，因此接觸此類毒化物作業都須佩戴面罩；桃煉廠事故發生當下，現場除了賴、陳2人，還有中油人員陪在一旁，眾人見賴男倒下，隨即撥打119求救。

消防人員共出動17車、47人趕往現場戒備，環保局環境部化學物質管理署也派員趕抵處理，桃園市環保局與環境部化學物質管理署環境事故專業技術小組皆及時抵達事故現場應變；由於桃煉廠2003年1月曾因氫氣外洩引發氣爆及火警，2018年1月再因加熱爐管破裂再傳氣爆，昨傳有毒氣體硫化氫外洩更引起周邊居民恐慌。

中油表示，事故發生後，桃煉廠依規定通報各主管機關，並依緊急應變程序進行搶修，管線已於昨天下午5時24分恢復成安全狀態，後續配合勞動部職業安全衛生署北區中心調查事故原因。

桃園市環保局表示，硫化氫是從管線洩漏，事故現場雖有硫化氫反應，但範圍不大，僅止於煉油廠內一小部分區域，廠外則未測得硫化氫，請民眾切勿恐慌。

中油 氣爆 環保局 環境部 衛生署

延伸閱讀

殘存「硫化氫」外洩釀職災 桃園煉油廠還原事發過程

中油桃園煉油廠有毒氣體外洩 環保局曝影響範圍：廠區外未偵測到

台南嘉南大圳魚群集體暴斃「清出200多公斤」 環保局揭真正元凶

影／桃園煉油廠硫化氫外洩 OHCA工人送醫恢復呼吸心跳

相關新聞

桃園煉油廠硫化氫外洩 2送醫

中油桃園煉油廠昨天下午傳出化學氣體中毒事件，67歲賴姓工人在進行硫化氫管線封閉作業時，疑因防護面罩的供氧軟管脫落吸入有毒...

影／拿濕掉髒汙千元鈔購物被要求更換 醉男大鬧超商還企圖襲警

有酒意的莊姓男子今天晚上到新北市一間超商購物，拿有些濕掉髒汙千元鈔付帳，不滿被店員要求更換其他鈔票，高聲咆哮大鬧超商，員...

台中晚間驚傳轎車衝撞民宅 車頭、車尾卡進門柱2人傷

台中市今晚9點多發生車輛衝撞民宅意外，警方初步調查陳姓男子駕駛1輛白色小客車，行經南屯區時疑似恍神，不慎撞進南屯路二段民...

貨車國道與聯結車碰撞車頭撞扁...駕駛受困大腿骨折 消防隊搶救

國道一號台中后里段北上車道今晚發生車禍，貨車疑撞前方聯結車，貨車車頭撞扁，駕駛受困，消防隊員救出送醫，駕駛疑似右大腿骨折...

高雄派出所驚傳被搜索！警員疑洩個資給詐團車手 住處手機、電腦遭查扣

高雄市警苓雅分局追查詐欺案，逮捕詐騙集團車手後，溯源追查集團成員，卻發現詐團車手的通訊資料中，曾與苓雅警分局福德二路派出...

影／台中東勢、石岡晚上溪水暴漲 3釣客受困消防渡溪救人

台中市東勢區和石岡區今天晚上各發生溪水暴漲，釣客受困意外，消防隊員橫渡溪水救人，共救回3名釣客。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。