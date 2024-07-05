影／台中東勢、石岡晚上溪水暴漲 3釣客受困消防渡溪救人
台中市東勢區和石岡區今天晚上各發生溪水暴漲，釣客受困意外，消防隊員橫渡溪水救人，共救回3名釣客。
台中市消防局今天傍晚5點9分獲報，中市東勢區豐勢路東勢大橋下方有釣客受困案件，立即派遣轄區東勢分隊，出動各式消防車4輛、消防人員10名，由分隊長葉峻明擔任指揮官。
現場發現，41歲釣客因大甲溪放水，導致他受困於河道中央，搶救人員到場後以橫渡方式進行救援，立即協助他穿著救生裝備，再以繩索確保安全返抵岸邊，經救護人員檢傷後，身體狀況良好未送醫。
今晚6點26分，台中市消防局又獲報，石岡區石城街復興巷長庚橋上游有釣客受困案件，立即派遣轄區石岡分隊，出動各式消防車3輛、消防人員6名，由小隊長陳達興擔任指揮官。
消防隊員到場發現有2名釣客，年約65歲，疑似因大甲溪水位上漲，致受困於河床沙石車便道間，搶救人員到場後以橫渡方式進行救援，今晚7點19分接觸待救者，立即協助其穿著救生裝備，以繩索確保安全返抵岸邊，經救護人員檢傷後，2位民眾身體狀況均良好、未送醫。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言