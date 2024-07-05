影／台中東勢、石岡晚上溪水暴漲 3釣客受困消防渡溪救人

台中市東勢區和石岡區今天晚上各發生溪水暴漲，釣客受困意外，消防隊員橫渡溪水救人，共救回3名釣客。

台中市消防局今天傍晚5點9分獲報，中市東勢區豐勢路東勢大橋下方有釣客受困案件，立即派遣轄區東勢分隊，出動各式消防車4輛、消防人員10名，由分隊長葉峻明擔任指揮官。

現場發現，41歲釣客因大甲溪放水，導致他受困於河道中央，搶救人員到場後以橫渡方式進行救援，立即協助他穿著救生裝備，再以繩索確保安全返抵岸邊，經救護人員檢傷後，身體狀況良好未送醫。

今晚6點26分，台中市消防局又獲報，石岡區石城街復興巷長庚橋上游有釣客受困案件，立即派遣轄區石岡分隊，出動各式消防車3輛、消防人員6名，由小隊長陳達興擔任指揮官。