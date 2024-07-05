殘存「硫化氫」外洩釀職災 桃園煉油廠還原事發過程

中油位於桃園市龜山區的桃園煉油廠今天下午進行硫化氫管線加盲作業時，發生氣體外洩事故，當場造成外包商1名賴姓工人失去呼吸心跳，所幸送醫救治後已恢復生命徵象。記者陳恩惠／翻攝

中油公司位於桃園龜山區的桃園煉油廠今天下午進行硫化氫管線加盲作業時，由於管內殘留氣體外洩，加上施作的67歲賴姓工人所戴的空氣呼吸器軟管突然脫落釀禍，對此，中油公司煉製事業部桃園煉油廠發布「有關承攬商作業時，吸入廢氣不適送醫事件新聞稿｣說明。

新聞稿指出，今日（5日）14時20分，桃廠內承攬商進行管線安裝盲板工作時，疑似空氣呼吸器軟管脫落，1名工作人員吸入廢氣產生不適，目前已由消防隊及救護人員於現場搶救後，送往長庚醫院救治中。