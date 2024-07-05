中油桃園煉油廠有毒氣體外洩 環保局曝影響範圍：廠區外未偵測到

中油桃園煉油廠今天下午傳出化學氣體中毒事件，一名67歲賴姓工人在進行硫化氫管線封閉作業時，疑因防護面罩的供氧軟管脫落吸入有毒氣體，當場失去生命跡象，幸及時獲救，送醫後恢復生命跡象。整起事件另有一名69歲陳姓工人身體不適送醫，幸檢查後無礙；整起事件由勞動部職安署調查中。

據了解，硫化氫毒性極強，一般人如果吸入600ppm就會出現呼吸困難等不適反應，超過1000ppm就會立刻失去生命跡象，因此接觸此類毒化物作業都必須佩戴面罩；桃煉廠事故發生當下，現場除了賴、陳2人，還有中油人員陪在一旁，眾人見賴男倒下，隨即撥打119求救。

消防人員共出動17車、34人趕往現場戒備，環保局與環境部化學物質管理署也派員趕抵處理，桃園市環保局與環境部化學物質管理署環境事故專業技術小組皆及時抵達事故現場應變；由於桃煉廠2003年1月曾因氫氣外洩引發氣爆及火警，2018年1月再因加熱爐管破裂再傳氣爆，昨天傳有毒氣體硫化氫外洩更引起周邊居民恐慌。

中油表示，事故發生後，桃煉廠依規定通報各主管機關，並依緊急應變程序進行搶修，管線已於今天下午5時24分恢復成安全狀態，後續配合勞動部職業安全衛生署北區中心調查事故原因。