影／桃園煉油廠硫化氫外洩 OHCA工人送醫恢復呼吸心跳

中油公司位於桃市龜山區的桃園煉油廠今天下午驚傳「硫化氫｣氣體大量外洩事故，造成現場正在實施硫化氫管線加盲作業的賴姓工人因面罩呼吸器脫落，不慎吸入當場失去呼吸心跳，緊急送醫恢復生命徵象，另名預防性送醫的陳姓工人檢查無礙，在中油員工配合桃市消防局人員進入熱區止洩後，殘留的氣體逐漸散去，對人體不致有害，市府環保局及環境部化學物質管理署環境事故專業技術小組在場偵測中。

119勤指中心今天下午2點11分接獲桃園煉油廠報案，表示中油硫化氫發生洩漏，洩漏面積確認中，現場已知有1人OHCA，其餘傷亡人數確認中。消防局據報派出第一救災救護大隊龜山分隊11輛消防車、6輛救護車共47名救難救護人員到場搶救。

第一大隊大隊長賴志忠說，接獲煉油廠報案，指稱維修工人實施硫化氫管線加盲作業時，由於空氣呼吸面罩意外脫落，不慎吸入硫化氫當場OHCA，第一時間由中油煉油廠員工緊急將包商的67歲賴姓工人由高處的工作梯救下，然後交由消防局送往林口長庚醫院急救，目前賴男經救治後已恢復呼吸心跳，留院救治中。