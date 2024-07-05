寶寶等不及了！宜蘭婦凌晨腹痛「樓梯間生產」 消防員感動接生：生命真偉大
宜蘭縣羅東鎮1名婦人懷胎即將臨盆，今天上午1時許突然腹痛，消防人員趕到時婦人已在樓梯間產下1子，所幸母子狀況良好，救護員急救穩定2人生命徵象後，送往羅東博愛醫院；協助接生的1名隊員剛獲得高級救護技術員資格，第一次接生，「洪亮的哭聲中覺得生命真的很偉大！」
宜蘭縣消防局指出，今天上午1時許獲報，羅東鎮某處民宅有孕婦疑似臨盆，腹部持續陣痛須盡速送醫，馬上派遣羅東分隊救護車，以及黃峯駿、莊定澂2名高級救護技術員前往；黃峯駿2011年獲得高級救護員資格，此前有過1次接生經驗，莊定澂剛取得高級資格，未曾接生。
救護人員抵達現場時，婦人已經生產，且疑似是為了準備出門就醫又來不及，生產地點竟是在樓梯間。黃峯駿表示，看到新生兒產出後，先評估APGAR Score（阿普伽新生兒評分，一種評估新生兒健康的方法），評分為滿分狀況良好，便交給同仁處理；莊定澂馬上夾上臍帶夾，抽吸口鼻並擦乾保暖。
救護人員隨後協助母子離開樓梯間，將婦人搬到擔架上。由於婦人產後呼吸急促、較虛弱，黃峯駿給她戴上氧氣面罩隨時監測，莊定澂則顧著新生兒，確認生命徵象都穩定之後送往博愛醫院，母子均安。
莊定澂剛取得高級救護員資格就遇上較少見的接生任務，表示一開始剛被叫醒還睡眼惺忪，到現場聽到「寶寶已經出來了」，馬上進入備戰狀態，幸好剛結訓不久，平常再分隊也都有複習討論，才能學以致用；寶寶洪亮的哭聲讓他覺得生命真的很偉大，也很幸運能親手迎接新生命的到來。
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