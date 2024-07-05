緬甸假老婆急到台灣相聚 台東男四處籌錢險遭詐

台東林姓男子在臉書上遭自稱住在緬甸的女子搭訕、陷入熱戀。女子日前告訴林男要到台灣會面，但須繳保證金約7萬元海關才會放行。縣議員楊清順獲悉後轉通知警方及時阻止。

台東縣國民黨籍縣議員楊清順今天告訴中央社記者，昨天他服務轄區的50年次林男，愁容滿面四處籌錢，並告知他準備接「老婆」回關山鎮，但老婆入境時遭海關刁難，需要保證金才會放行。

楊清順說，他看到林男提供的「老婆」資料有問題，於是打電話到台東縣警察局關山分局關山聯合所，告知有民眾遇到詐騙集團。

關山分局今天發布新聞稿表示，接獲通報後，關山聯合所員警前往林男住家關懷。

經調查，林男在臉書社群被宣稱住在緬甸名為「王美」的女子加好友，自此連續聊了約3個月，感情升溫並以老公、老婆互稱。數天前，女子說要到台灣見面，請林男到高雄小港機場接她，林男開心地前往高雄小港機場接機。但在班機抵達後，久久不見「老婆」人影。

之後女子傳訊息給林男稱，緬甸當地的「國際聯防部」要她繳交新台幣6萬8000元的「保證金」，而且要在入境台灣期間都不違法的狀況下，這筆錢才會發還。

經員警一番說明及勸阻下，才讓林男完全打消念頭，在無損失財物下，結束這段粉紅網路詐騙戀情。

關山分局呼籲，網路交友匿名性高，詐騙集團常透過網路交友軟體找到適合詐騙的對象，以溫情攻勢取得信任後，要求民眾配合匯款到指定戶，訛取民眾財產後遂消失無蹤。民眾如遇到上述狀況，可利用165反詐騙專線諮詢，避免受騙。