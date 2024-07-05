快訊

英國國會改選風雲色變 各黨席次結果出爐！工黨大豐收獲412席

民眾黨中評會出手！控上政論節目「詆毀政黨」 吳靜怡黨籍遭開除

獨／金十字胃腸藥傳下月調漲…漲幅曝光！安素也漲價「每箱增100元」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不想頂高溫工作？壯男投資「坦桑石」寶石想1夜暴富…結果夢碎

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中一名46歲男子不想再過頂著烈日、高溫，在工地工作，想一夜暴富實現財富自由，誤信網路「寶石投資」廣告，並使用投資app，在網路理財專員鼓吹下，以為稀有寶石「坦桑石」獲利率可高達143641%，到郵局準備匯款15萬投資，所幸行員發現異常報警阻詐，及時保住血汗錢。

台中市警局烏日分局烏日派出所巡佐王瑞波和警員游智翔日前接獲郵局通報，一男子諮詢提高網路轉帳額度，並準備匯款至陌生帳戶，疑遭詐騙，立即到場。

警方到場發現，這名男子是在網路理財專員鼓吹下，使用「投資app」，app內詳盡介紹「理財專家」的財經背景及投資準確率，並告知投資人投資何種稀有寶石才能獲利，其中坦桑石獲利可高達143641%，甚至在頁面上出現「聰明的人在這裡賺到第一桶金（馬上交易）」的字眼，使男子相當心動。

這名男子表示，他心想平日頂著炙熱天氣在工地工作，辛苦一天薪水也才2000多元左右，若能一夜致富就可以財富自由。因受限規定每日網路轉帳額度，所以就來郵局詢問如何提高轉帳額度。

員警查詢男子所使用的「投資app」，既不是政府立案的金融機構，也非合法投資公司所設立，研判此為詐欺集團「假投資真詐財」的慣用伎倆，並分享多則反詐騙宣導案例，男子聽完案例分享後，放棄匯款，成功保住血汗錢。

台中市警局烏日分局呼籲，民眾投資應小心查證並應循正當管道，切勿相信不實訊息或加入不明來源的投資群組，以免遭詐騙。

46歲男子展示「投資app」內容，到郵局準備匯款15萬投資，所幸行員發現異常報警阻詐，及時保住血汗錢。記者趙容萱／翻攝
46歲男子展示「投資app」內容，到郵局準備匯款15萬投資，所幸行員發現異常報警阻詐，及時保住血汗錢。記者趙容萱／翻攝
46歲男子（右）到郵局準備匯款15萬投資，所幸行員發現異常報警阻詐，及時保住血汗錢。記者趙容萱／翻攝
46歲男子（右）到郵局準備匯款15萬投資，所幸行員發現異常報警阻詐，及時保住血汗錢。記者趙容萱／翻攝

理財 網路 詐騙

相關新聞

寶寶等不及了！宜蘭婦凌晨腹痛「樓梯間生產」 消防員感動接生：生命真偉大

宜蘭縣羅東鎮1名婦人懷胎即將臨盆，今天上午1時許突然腹痛，消防人員趕到時婦人已在樓梯間產下1子，所幸母子狀況良好，救護員...

不想頂高溫工作？壯男投資「坦桑石」寶石想1夜暴富…結果夢碎

台中一名46歲男子不想再過頂著烈日、高溫，在工地工作，想一夜暴富實現財富自由，誤信網路「寶石投資」廣告，並使用投資app...

中油桃園煉油廠硫化氫洩漏 環保局進廠監測數值揭曉

中油桃園煉油廠發生硫化氫洩漏事故，現場兩名操作人員送醫，桃園市政府環保局、環境部化管署環境事故專業技術小組及時抵達事故現...

小六男生裸聊遭側錄威脅 南市社會局提醒網路交友「三不」

台南市一名小六男生被網友誘騙裸聊，遭側錄後威脅匯款否則就要上網散布，台南社會局表示，隨著智慧型手機及網路普及，每年暑假是...

桃園煉油廠化學藥劑外洩！1人無生命跡象送醫 消防持續搶救中

中油桃園煉油廠今天下午傳出化學氣體中毒事件，桃園市消防局初步出動17車34人趕往搶救，現場發現1名工人被救出時已無生命跡象，另有一人身體不適...

影／中壢客運追撞前方水罐車！6乘客濺血送醫

桃園市八德區介壽路二段今天中午發生1輛往桃園方向行駛的中壢客運5301路線，行經介壽路二段與巧克力街口時，疑因未注意車前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。