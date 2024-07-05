不想頂高溫工作？壯男投資「坦桑石」寶石想1夜暴富…結果夢碎

台中一名46歲男子不想再過頂著烈日、高溫，在工地工作，想一夜暴富實現財富自由，誤信網路「寶石投資」廣告，並使用投資app，在網路理財專員鼓吹下，以為稀有寶石「坦桑石」獲利率可高達143641%，到郵局準備匯款15萬投資，所幸行員發現異常報警阻詐，及時保住血汗錢。

台中市警局烏日分局烏日派出所巡佐王瑞波和警員游智翔日前接獲郵局通報，一男子諮詢提高網路轉帳額度，並準備匯款至陌生帳戶，疑遭詐騙，立即到場。

警方到場發現，這名男子是在網路理財專員鼓吹下，使用「投資app」，app內詳盡介紹「理財專家」的財經背景及投資準確率，並告知投資人投資何種稀有寶石才能獲利，其中坦桑石獲利可高達143641%，甚至在頁面上出現「聰明的人在這裡賺到第一桶金（馬上交易）」的字眼，使男子相當心動。

這名男子表示，他心想平日頂著炙熱天氣在工地工作，辛苦一天薪水也才2000多元左右，若能一夜致富就可以財富自由。因受限規定每日網路轉帳額度，所以就來郵局詢問如何提高轉帳額度。

員警查詢男子所使用的「投資app」，既不是政府立案的金融機構，也非合法投資公司所設立，研判此為詐欺集團「假投資真詐財」的慣用伎倆，並分享多則反詐騙宣導案例，男子聽完案例分享後，放棄匯款，成功保住血汗錢。