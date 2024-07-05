小六男生裸聊遭側錄威脅 南市社會局提醒網路交友「三不」

台南市一名小六男生被網友誘騙裸聊，遭側錄後威脅匯款否則就要上網散布，台南社會局表示，隨著智慧型手機及網路普及，每年暑假是兒少最容易因好奇而陷入數位性暴力的危機，提醒兒少及家長，使用手機和網路資源時要建立防護好習慣，謹記「三不四要」原則。

南市社會局家防中心近期接獲一起案例，一名小六男生在社群軟體LINE被不明人士加入好友，網聊幾次後對方提議裸聊，禁不住對方一再要求及激將法，該小六生同意對方視訊裸聊，沒想到竟遭對方側錄存檔，並威脅匯款3000元到指定帳號，不然就要將其影片散布至網路上。

幸好被害人趕快告知爸爸，當晚就報警，並由社工人員陪同製作筆錄，警方將全案依「兒少性剝削防治條例」移送地檢署偵辦。後續由社工持續關懷及提供法律、心理諮商等協助。社會局提醒青少年遇到類似事件千萬不要匯款，因為對方一旦得手就會食髓知味。

社會局提到，藝人黃子佼持有非法網站「創意私房」的兒少性影像，遭檢警查獲，引發社會關注。衛福部統計，自2019年起，違反「兒少性剝削防制條例」的通報案例中，涉及兒少性影像犯罪的案件數攀升，從717案上升至2903案；占兒少性剝削防制條例通報案件的占比，亦逐年上升，由59.11%增加至86.76%。

南市社會局統計，南市今年1至6月共受理139件兒少性剝削案件，其中有122件為兒少私密影像散布案件，佔近9成之多；而案件約有6成是運用社群網站、通訊軟體或其他網路平台犯罪。

社會局提醒，使用手機和網路資源時要建立防護好習慣，謹記「三不四要」原則，「三不」包括不拍攝私密部位、不分享裸露照片、不隱忍惡意威脅；若不慎遇到私密照片外流時，也記得「四要」要求助、要蒐證、要報警、要移除，並可向性影像處理中心尋求協助下架性私密影像。