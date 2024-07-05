影／中壢客運追撞前方水罐車！6乘客濺血送醫

桃園市八德區介壽路二段今天中午發生1輛往桃園方向行駛的中壢客運5301路線，行經介壽路二段與巧克力街口時，疑因未注意車前水罐車正停等欲左轉，當場直接撞上，撞擊力道之大，讓右前方擋風玻璃碎裂，車內乘客也因來不及反應撞上座椅受傷，總共造成4女2男送醫救治，至於肇事原因仍待八德警分局交通分隊調查釐清。

119勤指中心今天上午11點54分據報，位於桃園市八德區介壽路二段與巧克力街的交叉路口發生公車撞水罐車的車禍，由於車內有不少乘客撞傷，消防局立刻派出第一救災救護大隊八德分隊、大湳分隊共3輛救護車、6名救護人員到場救援。

消防局表示，現場肇禍的是中壢客運5301路線，由拉拉山回程往桃園方向，卻在行經八德區介壽路二段、巧克力街口時，突然追撞前方的水灌車，總計車上有6名男女乘客因臉部及身體多處撞傷需送醫，救護人員給予清洗傷口、包紮止血等救護處置。

初步統計，6名受傷的乘客分別為52歲陳女有下巴痛、左膝疼痛、66歲王女鼻子撞傷流鼻血，由大湳分隊送部立桃園醫院；76歲嚴男眼角、雙肩及左膝疼痛、72歲徐女鼻子撞傷、雙膝疼痛，由大湳分隊送聖保祿醫院；16歲范姓少年鼻子傷流鼻血、69歲朱女流鼻血、左腳挫傷由八德分隊送聖保祿醫院救治。

八德分隊長鄭仁豪呼籲，大家要珍惜救護資源，遇有急難事故可撥打119求救，並依照派遣員指示，冷靜概述現場需求及狀況，同時不忘禮讓救護車。