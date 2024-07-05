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北市光復橋墜河80歲婦人尋獲送醫搶救 大稻埕碼頭女浮屍身分也確認

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

連接雙北的光復橋今早一名80歲婦人墜河，不久大稻埕碼頭有民眾發現淡水河面出現一具浮屍，外界原傳出浮屍身分與墜河者相符，但警、消中午時分尋獲自光復橋落水的婦人，送醫搶救，午後也查出浮屍身分是昨早從新北市新海橋落水的65歲程姓女子，將進一步相驗調查。

台北市消防局表示，今早約8時40分獲報，民眾目擊光復橋有婦人墜河，立刻派員搜救，上午9時許又接獲報案，淡水河下游大稻埕碼頭處出現浮屍，也派員前往打撈，上午11時許搜救人員尋獲從光復橋落水的年約80歲女子，已無呼吸心跳，送往和平醫院搶救。

警方表示，大稻埕碼頭轄區大同分局警方介入調查後，從外觀衣著等特徵比對與65歲程姓女子相符，由於程女昨早從新北市新海橋墜河，員警聯繫程女家屬到案指認，確定死者程女身分，後續將相驗調查。

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搜救人員中午時分尋獲自光復橋墜河的婦人，其無呼吸心跳，送往和平醫院搶救。記者李隆揆／翻攝
搜救人員中午時分尋獲自光復橋墜河的婦人，其無呼吸心跳，送往和平醫院搶救。記者李隆揆／翻攝

浮屍 淡水河

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