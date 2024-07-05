男想去鎮瀾宮拜拜卻偷車加霸王油 途中遇大甲警追...輪陷溝被逮

柯姓男子想到大甲鎮瀾宮拜拜卻苦於沒有交通工具，他涉嫌偷開一輛休旅車還到加油站加霸王油，警方獲報追查，在街頭圍捕時，他開車急閃車輪陷入水溝被逮，警方依竊盜罪嫌移送法辦，他還來不及去參拜媽祖。

台中市大甲警分局前天接獲台中市政府警察局通報，稱台中市區當天上午10時許受理失竊車輛在大甲分局轄內出現。

大甲分局立即啟動攔截圍捕行動，經調閱路口監視器分析贓車車行軌跡，鎖定該車最後出沒路口，指揮線上警網圍捕，上午11時30分許，發現贓車正行駛途中，為收突襲效果，偵查隊員決定採取兩車前、後包夾戰術，41歲柯姓竊嫌開贓車時遇警圍捕，他緊急向右開急閃，贓車右前輪陷入路旁的排水溝動彈不得，員警下車將困在駕駛座上的柯嫌一把拉下，逮捕到案，警方2小時內當場查獲汽車竊盜案。