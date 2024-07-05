虐打2歲童全身瘀青燒至38度遲不送醫釀死 寄養媽媽傷害致死遭訴

蔡姓女子與王姓丈夫2021年向世界展望會申請、新北市府社會局轉介，擔任羅姓幼童及其胞姊的寄養家庭，2022年起多次毆打羅童成傷，見羅童食慾不振、發燒等也未帶他就醫，羅童後續因橫紋肌溶解症等死亡，案經偵查，士林地檢署偵結依傷害致死罪嫌起訴蔡女。

起訴指出，蔡女2021年3月向台灣世界展望會申請，由新北市政府社會局轉介，自同年10月28日起擔任羅童及其胞姊的寄養家庭。

蔡女2022年4月起教導羅童上廁所，明知羅童僅2歲，身心尚未發育完成，若遭多次毆打未就醫將導致死亡結果，仍接續傷害、凌虐羅童，致其頭、腹、四肢受有大面積瘀傷。

羅童2022年5月21日開始食慾不振、精神不佳，隔天發燒至體溫38度，蔡女仍未帶羅童就醫，直到5月24日上午7時29分發覺羅童無意識，才撥打119將羅農送往淡水馬偕醫院急救。

羅童因遭毆打導致頭臉出血、肢體多處瘀傷，有腦水腫、肺炎、橫紋肌溶解症、急性腎衰竭等情，當天深夜11時1分死亡，醫院依規定通報檢方介入。

檢方調查認定，蔡女與羅童有家庭暴力防治法所定的家庭成員關係，但家暴罪並無科處刑罰，應依刑法相關規定論處；蔡女涉嫌兒童及少年福利與權益保障法「成年人故意對兒童犯傷害致死罪」，偵結起訴蔡女。

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