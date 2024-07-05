車手深夜持「多張他人金融卡」提款 謊言遭北警戳破送辦收押
台北市中山分局員警日前巡經中山區長春路時，發現陳姓男子在ATM提款時形跡可疑，上前盤查發現陳男持多張金融卡提款，向銀行查證發現其中有卡主已報案遭詐，陳男自知法網難逃，坦承擔任詐欺取款車手，遭依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌送辦。
警方調查，中山分局長春路派出所員警6月27日深夜10時許巡邏時，在長春路一處銀行發現33歲陳男在ATM前提款，其神情緊張、東張西望，形跡可疑，遂上前盤查。
起初陳男供稱要到捷運中山站旁百貨購物，需提領現金，但陳男提款地點與所稱交易地點相距至少1.5公里，說詞顯不合理。
且陳男手持多張金融卡，經向銀行查證，陳男所持金融卡有多張是他人所有，且有卡主已報案，指稱遭詐交付金融卡。
陳男自知謊言被戳破，改口坦承先前上網求職，輾轉擔任詐欺提款車手，員警在其身上查扣現金13萬餘元、金融卡13張、手機2支、讀卡機等證物，詢後依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌將其移送台北地檢署偵辦，檢方訊後聲押獲准。
警方指出，中山分局今年1月至今，共攔阻詐騙案145件，總計1億3千2百萬餘元，另查獲詐欺集團、車手計122件248人。警方呼籲，詐騙集團常以「工作爽、抽成高、刑度低」的話術誘騙民眾當車手，可能導致民眾淪為詐欺共犯，民眾務必提高緊覺。
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