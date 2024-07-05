台南姊弟戀...生2歲男童疑遭虐死 法官續押男童生父

台南2歲多謝姓男童去年10月18日晚間由謝姓母親和同居陳姓生父從投宿平價飯店送往醫院急救，但到院前已死亡，因男童身上多處新舊傷，院方懷疑男童遭凌虐致死報警，檢方依涉家暴妨害幼童發育致死罪起訴陳男，移審台南地院國民法官審理，昨經法官詢問後裁定延押2月。

檢方起訴，陳、謝女是男童的父母。陳因認男童不服管教，自去年7月23日後某時起至同年10月18日晚間7時58時，接續對男童凌虐，當晚8時10分許送醫急救後，宣告死亡。陳案發後涉嫌重大且有逃亡之虞，經檢方聲押獲准，今年2月間移審續押迄今。

台南地院指出，陳因家暴妨害幼童發育致死罪等案件，經檢察官提起公訴，今年2月15日移審後，經訊問陳坦承犯行，認他涉犯刑法妨害未滿18歲之人發育致死罪、兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪、家庭暴力防治法家庭暴力罪等罪嫌疑重大。

台南地院表示，陳雖坦承犯行，但於警詢、偵查均未坦承全部犯行，明顯與謝女供述內容相左，後來於偵查及本院雖陳明願承認犯罪，惟就其犯罪經過及男童死亡原因仍多所辯解，與謝女供述內容有所出入，且與解剖報告書及鑑定報告書死亡經過研判及鑑定結果不符，就男童身體所受傷害也無法合理說明原因。

同時，陳與謝女是男童父母，且遭羈押前有同居關係，陳又於去年12月15日本院延押訊問時供承要謝女配合串證，如容任被告交保在外，極有可能在日後審理進行交互詰問前勾串、影響謝女或其餘證人證述內容，有事實足認他有勾串證人之虞。

且陳供承居住在旅館且時常更換住所，所犯成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，畏罪逃亡規避審判程序可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞。昨訊問陳後，裁定陳應自7月15日起第二次延長羈押2月，並禁止接見、通信。

檢警調查，2歲多謝姓男童是44歲謝姓生母和32歲陳姓男同居人所生，去年10月18日晚間8時多，兩人從台南一家平價飯店騎機車將男童送往醫院急救，但男童在到院前已無呼吸心跳，院方急救至11點多宣告不治。

警方認為，男童長期遭凌虐遭毆打導致腹膜炎，胃部才有傷口，後腦杓也有新的瘀血傷口，且身上也有多處舊傷，院方懷疑男童生前遭凌虐，報警處理。

男童父母一開始表示是男童是自己跌倒撞到，但警方調查，男童母親可能在幫孩子洗澡時，孩子體力不濟跌落浴缸，母親做人工呼吸無效，男童父親案發時外出買東西。

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