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嘉義轎車失控猛撞停等紅燈5汽機車 1名騎士捲車底共3人受傷
嘉義市新民路與世賢路口上午9點多，有輛白色轎車突失控，衝撞前方整排停等紅燈的1輛轎車及4輛機車車輛，有名騎士被卡在車底遭拖行數公尺才停下，造成3人受傷，消防局獲報用破壞器材將受困傷者救出，送醫急救，車禍原因警方調查釐清。
警方說，車禍發生在上午9點多，有輛白色轎車沿新民路慢車道北向南行駛至事故地點，擦撞停等號誌1輛轎車及4部機車，造成3名機車騎士乘客受傷，肇事轎車駕駛經酒測無飲酒情事。其中有名騎士遭拖行數公尺。
消防局獲報出動消防隊員到場，出動器材將被遭拖行1名騎士從車下救出，所幸意識清楚，肢體多處擦傷，緊急送醫院急救；另2名傷者，1名機車乘客8歲兒童左腳受傷，機車騎士婦人肢體擦傷。警方說，肇事轎車駕駛未酒駕，車禍原因調查釐清。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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