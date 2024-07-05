陌生男板橋大遠百伸手抓嬰嚇壞父母 海山警速查傳到案

日前一對父母與女嬰在新北市板橋大遠百逛街時，到5樓尋找育嬰室，不料一男子眼神緊盯嬰兒車並作勢伸手抓女嬰，嚇壞一旁父親，父親追上後該男迅速跑開但不久又重返現場，父親將畫面貼網提醒民眾注意。海山警分局與大遠百連繫後掌握該男身分，由於該男未成年且另有精障手冊，今將由父親陪同前往派出所應訊。

該名父親在「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」臉書社團表示，當時跟老婆在大遠百5樓尋找育嬰室，途中遇到這位看起來很年輕的弟弟，視線一直在自己女兒上，當時女兒放在嬰兒車，該男作勢想要抓往自己女兒身上跑來，衝上去追該男後該男立即搭手扶梯跑走，但不久又回5樓，已跟櫃姐反應請樓管處理，表示沒想到這種事會出現在自己身上，提醒其他父母小心路上的人。

「網友對此表示，之前也在板橋大遠百遇到該男，當時推著8個月大兒子，該男一開始一直盯著看，後來突然要伸手要摸兒子，被喝斥後就跑了、感覺心智有些問題，一直想摸別人小孩、為什麼大家不報警關心一下這個大小孩到底有什麼目的。」

板橋區海山警分局對此回應，員警執行網路巡邏發現此事件後，立即與板橋大遠百聯繫，經調查鎖定涉嫌人為未成年者，並領有精障手冊，監視器畫面顯示涉嫌人應只是想與小孩玩，但動作引起家長恐慌及不適。昨已通知涉嫌人父親，今將與涉嫌人到派出所製作筆錄並告誡避免再犯。