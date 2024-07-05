陌生男板橋大遠百伸手抓嬰嚇壞父母 海山警速查傳到案
日前一對父母與女嬰在新北市板橋大遠百逛街時，到5樓尋找育嬰室，不料一男子眼神緊盯嬰兒車並作勢伸手抓女嬰，嚇壞一旁父親，父親追上後該男迅速跑開但不久又重返現場，父親將畫面貼網提醒民眾注意。海山警分局與大遠百連繫後掌握該男身分，由於該男未成年且另有精障手冊，今將由父親陪同前往派出所應訊。
該名父親在「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」臉書社團表示，當時跟老婆在大遠百5樓尋找育嬰室，途中遇到這位看起來很年輕的弟弟，視線一直在自己女兒上，當時女兒放在嬰兒車，該男作勢想要抓往自己女兒身上跑來，衝上去追該男後該男立即搭手扶梯跑走，但不久又回5樓，已跟櫃姐反應請樓管處理，表示沒想到這種事會出現在自己身上，提醒其他父母小心路上的人。
「網友對此表示，之前也在板橋大遠百遇到該男，當時推著8個月大兒子，該男一開始一直盯著看，後來突然要伸手要摸兒子，被喝斥後就跑了、感覺心智有些問題，一直想摸別人小孩、為什麼大家不報警關心一下這個大小孩到底有什麼目的。」
板橋區海山警分局對此回應，員警執行網路巡邏發現此事件後，立即與板橋大遠百聯繫，經調查鎖定涉嫌人為未成年者，並領有精障手冊，監視器畫面顯示涉嫌人應只是想與小孩玩，但動作引起家長恐慌及不適。昨已通知涉嫌人父親，今將與涉嫌人到派出所製作筆錄並告誡避免再犯。
另因有網友表示曾在新店十四張公園看過該男，海山警分局因此詢問該男父親，父親則回應該男因精障問題，無法獨自前往遠離板橋的區域。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言