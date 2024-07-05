3天2起！後龍海灘又見車輛受困 救援車引擎燒毀也受困

苗栗縣後龍鎮水尾海灘日前剛發生轎車受困，駕駛人被漲潮水流淹沒身亡的不幸事故，不料昨天又有釣客駕小貨車進入沙灘受困，連來救援的車輛拖拉時因引擎轉速太高燒毀，也遭殃受困；海巡人員接獲通報，請當地居民開來耕耘機拖吊，成功拖走一輛後，但潮水已淹沒另小貨車，直到今天凌晨3點多利用退潮時段，終於將小貨車拖離。

海巡署中部分署第三岸巡隊指出，一名男性釣客昨天退潮時段至水尾沙灘釣魚，但未注意漲潮時間，小貨車遭海水淹沒輪胎，受困沙灘，有車輛前來協助救援，不料因輪胎陷入沙灘，引擎持續高轉速被燒毀，兩車雙雙受困。

外埔安檢所接獲通報後，聯繫當地居民以耕耘車協助拖車，但因漲潮水位過高，僅成功拖離受困的救援車輛，今天凌晨3點多退潮時段，海巡人員與當地居民利用耕耘機，終於將受困的小貨車成功拖離海灘，幸無人員傷亡。