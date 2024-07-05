影／「貪食蛇阿嬤」講不聽！拖一串紙箱還逆向…桃警上門交通宣導

獨居在桃園市桃園鬧區的76歲林姓阿嬤，經常收取資源回收物品後，利用代步的電動輔助車拖回家整理，遇著紅燈甚至大剌剌地越過雙黃實線拖著3至4個大紙箱逆向行駛，長串物品恍如電玩「貪食蛇」般讓用路人驚呆，桃園警分局今天表示，自年初迄今已對林阿嬤開罰2次，昨晚也特地上門進行交通宣導，而她也當場允諾「阿嬤會聽人民保母的話！｣

桃園分局表示，林姓阿嬤平日做資源回收工作，獨居在永安路巷弄的大坪數透天厝，出入以電動輔具車代步並拖運回收物品回家整理後送至資源回收場變賣，但她為了圖方便有時會違反交通規則超載貨物，甚至將物品拖在車後影響其他用路人安全。

桃園分局說，轄區埔子派出所清查，員警曾經多次勸導，包括今年初和上月底在路上巡查時，發現林阿嬤又違規拖著長串紙箱橫行，當場進行開單舉發，由於每次只罰300元，讓林阿嬤仍然繼續違規。