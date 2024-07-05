快訊

「花蓮最美餐廳」宣布將熄燈！老闆吐心聲透露下一步

月租5100萬有望再漲？台北雙星預計2029點燈 如何照亮老城西區

救癌末妻違停夫吞罰單屬「緊急避難」 律師：看到溫暖的判決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「貪食蛇阿嬤」講不聽！拖一串紙箱還逆向…桃警上門交通宣導

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

獨居在桃園市桃園鬧區的76歲林姓阿嬤，經常收取資源回收物品後，利用代步的電動輔助車拖回家整理，遇著紅燈甚至大剌剌地越過雙黃實線拖著3至4個大紙箱逆向行駛，長串物品恍如電玩「貪食蛇」般讓用路人驚呆，桃園警分局今天表示，自年初迄今已對林阿嬤開罰2次，昨晚也特地上門進行交通宣導，而她也當場允諾「阿嬤會聽人民保母的話！｣

桃園分局表示，林姓阿嬤平日做資源回收工作，獨居在永安路巷弄的大坪數透天厝，出入以電動輔具車代步並拖運回收物品回家整理後送至資源回收場變賣，但她為了圖方便有時會違反交通規則超載貨物，甚至將物品拖在車後影響其他用路人安全。

桃園分局說，轄區埔子派出所清查，員警曾經多次勸導，包括今年初和上月底在路上巡查時，發現林阿嬤又違規拖著長串紙箱橫行，當場進行開單舉發，由於每次只罰300元，讓林阿嬤仍然繼續違規。

為此，埔子所員警昨晚6點多特別到林阿嬤家訪查，對她進行交通安全規則勸導，闡明違規行為妨礙交通對其他用路人產生影響，同時告誡她若再繼續違規，員警會依道路交通管理處罰條例開罰，林阿嬤立刻回應「偉大的人民保母，阿嬤會聽你們的話。｣

桃園林姓阿嬤經常駕著電動輔具車後頭拖著回收紙箱在路上橫行，長長的物品恍如現實版的貪食蛇遊戲，桃園警分局昨晚上門對她進行交通宣導，而她也允諾會聽人民保母的話。圖／翻攝自爆料公社
桃園林姓阿嬤經常駕著電動輔具車後頭拖著回收紙箱在路上橫行，長長的物品恍如現實版的貪食蛇遊戲，桃園警分局昨晚上門對她進行交通宣導，而她也允諾會聽人民保母的話。圖／翻攝自爆料公社
桃園林姓阿嬤經常駕著電動輔具車後頭拖著回收紙箱在路上橫行，長長的物品恍如現實版的貪食蛇遊戲，桃園警分局昨晚上門對她進行交通宣導，而她也允諾會聽人民保母的話。記者陳恩惠／翻攝
桃園林姓阿嬤經常駕著電動輔具車後頭拖著回收紙箱在路上橫行，長長的物品恍如現實版的貪食蛇遊戲，桃園警分局昨晚上門對她進行交通宣導，而她也允諾會聽人民保母的話。記者陳恩惠／翻攝
桃園林姓阿嬤經常駕著電動輔具車後頭拖著回收紙箱在路上橫行，長長的物品恍如現實版的貪食蛇遊戲，桃園警分局昨晚上門對她進行交通宣導，而她也允諾會聽人民保母的話。圖／翻攝自爆料公社
桃園林姓阿嬤經常駕著電動輔具車後頭拖著回收紙箱在路上橫行，長長的物品恍如現實版的貪食蛇遊戲，桃園警分局昨晚上門對她進行交通宣導，而她也允諾會聽人民保母的話。圖／翻攝自爆料公社
桃園林姓阿嬤經常駕著電動輔具車後頭拖著回收紙箱在路上橫行，長長的物品恍如現實版的貪食蛇遊戲，桃園警分局昨晚上門對她進行交通宣導，而她也允諾會聽人民保母的話。記者陳恩惠／翻攝
桃園林姓阿嬤經常駕著電動輔具車後頭拖著回收紙箱在路上橫行，長長的物品恍如現實版的貪食蛇遊戲，桃園警分局昨晚上門對她進行交通宣導，而她也允諾會聽人民保母的話。記者陳恩惠／翻攝

桃園 資源回收 阿嬤

延伸閱讀

助20年失蹤兄妹魂魄回家 桃警婦幼分隊長獲模範公務員

防可回收物進焚化爐 台南試辦透明垃圾袋

刑事局副隊長涉不法「勾結線民」 桃警證實：5警成證人

青春專案開跑！桃警暑假首日臨檢 撞球場網咖逮5少年

相關新聞

救癌末妻違停夫吞罰單屬「緊急避難」 律師：看到溫暖的判決

彰化陳姓男子開車載癌末妻子行經台61線道時，因妻子突發嘔吐不止，陳怕她噎死緊急停路肩急救，卻遭檢舉挨罰4000元，台中高...

車手深夜持「多張他人金融卡」提款 謊言遭北警戳破送辦收押

台北市中山分局員警日前巡經中山區長春路時，發現陳姓男子在ATM提款時形跡可疑，上前盤查發現陳男持多張金融卡提款，向銀行查...

台南姊弟戀...生2歲男童疑遭虐死 法官續押男童生父

台南2歲多謝姓男童去年10月18日晚間由謝姓母親和同居陳姓生父從投宿平價飯店送往醫院急救，但到院前已死亡，因男童身上多處...

影／澎湖男暗夜躺車道 遭駕休旅車女子輾過

澎湖馬公市今天凌晨1名蔡姓男子躺在路上，遭路過的休旅車輾過，卡在車下。警、消到場，利用電動撐開器抬高休旅車，才將蔡男救出...

嘉義轎車失控猛撞停等紅燈5汽機車 1名騎士捲車底共3人受傷

嘉義市新民路與世賢路口上午9點多，有輛白色轎車突失控，衝撞前方整排停等紅燈的1輛轎車及4輛機車車輛，有名騎士被卡在車底遭...

台中警首度大規模換電動機車 斥資6435萬元買450輛

台中市警察局首度大規模添購電動巡邏機車，這次斥資6435萬元購入Gogoro、光陽兩品牌共450輛，將配發15分局、11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。