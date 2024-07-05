影／工地電纜被偷被迫停工 警路過附近剛好撞見竊嫌
台南市官田區官田里1處大型建築工地電纜線3天前遭剪斷近百公尺偷走，被迫暫時停工。轄區麻豆分局官田分駐所所長郭仲正昨天下午路過附近道路時其中一輛作案機車剛好從眼前經過，立即尾隨並通報支援攔截逮捕，一查身分竟是逃逸多時的67歲方姓毒品通緝犯。
被剪掉的96公尺台電供電電纜成本近5萬元，加上被迫停工損失更大。方嫌供稱都被綽號「大頭仔」的同夥拿走變賣、其他的一概不知道，警方正追查同夥。
員警獲報工地電纜線遭竊，立即調閱周邊監視器，發現有兩個人騎機車偷竊，其中一輛沒有車牌，推測還會在附近工地偷竊、但連日巡查但都沒有發現可疑人車。
郭仲正表示，昨天下午路過台84線西庒段堤防道路，剛好特徵相似作案機車從對向經過，立即尾隨、通報在其他地方巡邏的副所長曾秀國等人前來圍捕攔獲，方姓嫌犯看見員警想掉頭逃逸但隨即被逮，機車內有油壓剪等做案工具。
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