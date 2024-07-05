快訊

「花蓮最美餐廳」宣布將熄燈！老闆吐心聲透露下一步

月租5100萬有望再漲？台北雙星預計2029點燈 如何照亮老城西區

救癌末妻違停夫吞罰單屬「緊急避難」 律師：看到溫暖的判決

影／工地電纜被偷被迫停工 警路過附近剛好撞見竊嫌

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市官田區官田里1處大型建築工地電纜線3天前遭剪斷近百公尺偷走，被迫暫時停工。轄區麻豆分局官田分駐所所長郭仲正昨天下午路過附近道路時其中一輛作案機車剛好從眼前經過，立即尾隨並通報支援攔截逮捕，一查身分竟是逃逸多時的67歲方姓毒品通緝犯。

被剪掉的96公尺台電供電電纜成本近5萬元，加上被迫停工損失更大。方嫌供稱都被綽號「大頭仔」的同夥拿走變賣、其他的一概不知道，警方正追查同夥。

員警獲報工地電纜線遭竊，立即調閱周邊監視器，發現有兩個人騎機車偷竊，其中一輛沒有車牌，推測還會在附近工地偷竊、但連日巡查但都沒有發現可疑人車。

郭仲正表示，昨天下午路過台84線西庒段堤防道路，剛好特徵相似作案機車從對向經過，立即尾隨、通報在其他地方巡邏的副所長曾秀國等人前來圍捕攔獲，方姓嫌犯看見員警想掉頭逃逸但隨即被逮，機車內有油壓剪等做案工具。

工地電纜被偷停電被迫停工，警路過附近剛好撞見竊嫌逮捕。記者周宗禎／翻攝
工地電纜被偷停電被迫停工，警路過附近剛好撞見竊嫌逮捕。記者周宗禎／翻攝
工地電纜被偷停電被迫停工，警路過附近剛好撞見竊嫌逮捕。記者周宗禎／翻攝
工地電纜被偷停電被迫停工，警路過附近剛好撞見竊嫌逮捕。記者周宗禎／翻攝
工地電纜被偷停電被迫停工，警路過附近剛好撞見竊嫌逮捕。記者周宗禎／翻攝
工地電纜被偷停電被迫停工，警路過附近剛好撞見竊嫌逮捕。記者周宗禎／翻攝
工地電纜被偷停電被迫停工，警路過附近剛好撞見竊嫌逮捕。記者周宗禎／翻攝
工地電纜被偷停電被迫停工，警路過附近剛好撞見竊嫌逮捕。記者周宗禎／翻攝

偷竊 毒品 監視器

延伸閱讀

楊梅電纜線亂宛若東南亞 民眾抱怨斷裂不知找誰修

高雄工地3度查獲登革熱病媒蚊 市府責令停工整頓

工地保全成慣竊！偷內湖工地3.5萬電纜賤賣700元

機車騎士載妻經林森北路突遭1米長鋼筋砸傷 工地撇清：對面的

相關新聞

救癌末妻違停夫吞罰單屬「緊急避難」 律師：看到溫暖的判決

彰化陳姓男子開車載癌末妻子行經台61線道時，因妻子突發嘔吐不止，陳怕她噎死緊急停路肩急救，卻遭檢舉挨罰4000元，台中高...

車手深夜持「多張他人金融卡」提款 謊言遭北警戳破送辦收押

台北市中山分局員警日前巡經中山區長春路時，發現陳姓男子在ATM提款時形跡可疑，上前盤查發現陳男持多張金融卡提款，向銀行查...

台南姊弟戀...生2歲男童疑遭虐死 法官續押男童生父

台南2歲多謝姓男童去年10月18日晚間由謝姓母親和同居陳姓生父從投宿平價飯店送往醫院急救，但到院前已死亡，因男童身上多處...

影／澎湖男暗夜躺車道 遭駕休旅車女子輾過

澎湖馬公市今天凌晨1名蔡姓男子躺在路上，遭路過的休旅車輾過，卡在車下。警、消到場，利用電動撐開器抬高休旅車，才將蔡男救出...

嘉義轎車失控猛撞停等紅燈5汽機車 1名騎士捲車底共3人受傷

嘉義市新民路與世賢路口上午9點多，有輛白色轎車突失控，衝撞前方整排停等紅燈的1輛轎車及4輛機車車輛，有名騎士被卡在車底遭...

台中警首度大規模換電動機車 斥資6435萬元買450輛

台中市警察局首度大規模添購電動巡邏機車，這次斥資6435萬元購入Gogoro、光陽兩品牌共450輛，將配發15分局、11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。