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好人難做！他拾獲員工識別證卻被要求自付郵資寄回 台電也回應了
陳姓男子本月3日在彰化市拾獲一張台電員工識別證，他好心依識別證上的電話打給對方，告知打算送到派出所，沒想到接電話的保全人員，卻要他寄回去，他回說：「郵資勒？」對方竟然說：「拜託才幾十元而已！」 他氣壞了，就把識別證丟回去。陳昨天在臉書陳述過程，直呼「這年頭好人難做！」
遺失識別證的是台電台電修護處中部分處員工，分處主任陳明裕今天表示，接電話的保全人員對於隨口粗心回應讓拾獲者感受不佳表達歉意，遺失識別證的當事人，也將向陳姓拾獲人當面致謝。分處也會強化人員服務訓練，已約談保全公司，要求加強人員電話禮儀、製作標準流程列入交接，往後會隨機抽查督導改善。
拾獲台電員工識別證的陳姓男子，將拾獲後與台電保全人員電話連繫的過程，以「這年頭好人難做！」為題，po在臉書「彰化人大小事」，並直接回說：「那我丟回原地，你們自己再去找，還是看有人要花錢幫你寄回去。」他馬上掛電話，還稱「小弟不是吃素的！還浪費電話錢打給你勒」。
陳男「這年頭好人難做！」po文獲近4千個讚相挺，並有450個留言。有人建議他：「幫他寄啊！然後用7-11貨到付款看他領不領？」也有人說「狠一點，用黑貓低溫寄運費到付290元。」也有人建議「直接丟水溝就好 」。
彰化警分局表示，民眾拾獲遺失物，可就近送往警察機關，警方即會開具單據，如留有連繫方式，警方即會通知遺失人領取。
有員警表示，在科技時代，很多證件遺失其實都可以補發，遺失的證件也會作廢，如非必要，並不一定非寄還原失主不可，這樣也可以節省時間與力氣，甚至衍生不必要的枝節與誤會。
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