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71歲翁北投開車撞護欄 中山北路也有1車烏龜翻 駕駛酒測都是0

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市中山、北投區今早接連發生翻車事故，游姓男子駕駛汽車載送林姓女子，自撞分隔島翻車，2人手擦挫傷送醫無大礙，陳姓男子則是自撞護欄，車輛翻覆陳男擦傷送醫，警方介入初步查無酒駕情事，確切肇事原因待釐清。

警方調查，44歲游男今早7時37分駕駛汽車行經中山區中山北路二段、長春路口碰撞分隔島，翻車後自行脫困，救護人員到場發現2人皆受多處擦挫傷，將2人送往馬偕醫院治療，目前無生命危險。

游男初步供稱閃避不及肇事，其酒測值為0，確切肇因待釐清。

年約71歲陳男今早9時許則獨自駕車行經北投區復興三路，自撞護欄翻車，輕傷送醫無生命危險，初步自稱煞車失靈自撞，酒測值為0，確切肇因釐清中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳男在北投區復興三路自撞翻車送醫無大礙。記者李隆揆／翻攝
陳男在北投區復興三路自撞翻車送醫無大礙。記者李隆揆／翻攝
44歲游男今早7時37分駕駛汽車行經中山區中山北路二段、長春路口碰撞分隔島，翻車後自行脫困。記者李隆揆／翻攝
44歲游男今早7時37分駕駛汽車行經中山區中山北路二段、長春路口碰撞分隔島，翻車後自行脫困。記者李隆揆／翻攝
陳男在北投區復興三路自撞翻車送醫無大礙。記者李隆揆／翻攝
陳男在北投區復興三路自撞翻車送醫無大礙。記者李隆揆／翻攝
陳男在北投區復興三路自撞翻車送醫無大礙。記者李隆揆／翻攝
陳男在北投區復興三路自撞翻車送醫無大礙。記者李隆揆／翻攝
年約71歲陳男今早9時許則獨自駕車行經北投區復興三路，自撞護欄翻車，輕傷送醫無生命危險。記者李隆揆／翻攝
年約71歲陳男今早9時許則獨自駕車行經北投區復興三路，自撞護欄翻車，輕傷送醫無生命危險。記者李隆揆／翻攝
年約71歲陳男今早9時許則獨自駕車行經北投區復興三路，自撞護欄翻車，輕傷送醫無生命危險。記者李隆揆／翻攝
年約71歲陳男今早9時許則獨自駕車行經北投區復興三路，自撞護欄翻車，輕傷送醫無生命危險。記者李隆揆／翻攝

自撞 車行

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